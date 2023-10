Vittoria emozionante per SCHERER SPORT PHX al momento del commiato

Partendo dalla pole position, Stippler e Mies hanno dominato l'azione in testa allo schieramento. Anche i cinque volte vincitori della stagione, Jakub "Kuba" Giermaziak e Christian Krognes, a bordo della BMW M4 GT3 del Walkenhorst Motorsport, hanno fatto registrare giri di testa. Alla fine, il team si è affidato alla strategia sbagliata, ha dovuto fare una sosta per il rifornimento poco prima della fine della gara e ha mancato di poco il podio con il quarto posto. Fabian Schiller e Lucas Auer sulla Mercedes-AMG GT3 del Mercedes-AMG Team GetSpeed sono stati soddisfatti del secondo posto. Julien Andlauer e Patric Niederhauser con la Porsche 911 GT3 R del Rutronik Racing hanno completato il mix di marchi sul podio.

"È stata una vittoria molto emozionante per noi", ha dichiarato Stippler. "Abbiamo avuto un anno molto difficile. E con il ritiro del fondatore di Phoenix, Ernst, si chiude un'epoca. Perciò era importante per noi dargli questa vittoria. Sono con Phoenix da 15 anni. Abbiamo festeggiato molti grandi successi insieme. Ho spremuto la macchina come un limone per tutta la stagione. Ma non sono mai stato premiato. Perciò ho concordato con Chris che avremmo dato il massimo anche oggi. Vorrei ringraziare tutti gli addetti alla sicurezza della pista e tutti gli altri concorrenti per averci fatto divertire sulla pista più bella del mondo. Dobbiamo essere tutti molto grati di poterlo fare insieme". Mies ha aggiunto: "È stato leggendario condividere la macchina con Stippi e festeggiare questa vittoria per Ernst".

Ernst Moser aveva annunciato il suo ritiro a fine stagione in primavera.

Schiller, che è stato nel gruppo di testa per tutta la gara con la Mercedes-AMG GT3 di GetSpeed, si è accontentato del secondo posto finale: "È stata una gara difficile. La macchina era molto, molto buona ed è stata una gara molto buona per noi in generale. Per Luggi era la prima gara sulla Nordschleife e solo la seconda in GT3, quindi il secondo posto è un risultato fantastico". Anche Auer era raggiante dopo la gara per il secondo posto: "Fabian ha fatto un ottimo lavoro. Per me era importante accumulare giri sulla Nordschleife e sono molto contento di essere salito sul podio".

Anche la coppia Rutronik composta da Julien Andlauer e Patric Niederhauser è soddisfatta del terzo posto dopo l'ultima uscita nell'Inferno Verde di quest'anno. "È fantastico essere riuscito a concludere la mia prima gara al Nürburgring con la Porsche 911 GT3 R (992) sul podio. Mi sono divertito molto nei duelli durante la gara. Alla fine mi è mancato un po' di ritmo contro Fabian", ha dichiarato Niederhauser.

La vittoria nella classifica Pro-Am della classe GT3 SP9 è andata a Florian Spengler e Markus Winkelhock su Audi R8 LMS GT3 EVO II di Car Collection Motorsport. Il duo ha chiuso al quinto posto assoluto davanti alla più veloce Aston Martin Vantage GT3, guidata da Phil e Ben Dörr.

Il campionato è stato vinto da Daniel Zils, Oskar Sandberg e Philipp Leisen, a bordo della BMW 330i di Adrenalin Motorsport, che ha dominato la stagione 2023 nella classe VT2 RWD+4WD.

Oltre al campionato piloti, Zils / Sandberg / Leisen hanno vinto anche il trofeo per le auto di serie. Anche nel trofeo medienkraftwerk Junior, un pilota Adrenalin si è aggiudicato la vittoria finale. Nils Steinberg ha prevalso su Nico Otto (Max Kruse Racing) al secondo posto e sui due piloti Black Falcon Ben Bünnagel e Noah Nagelsdiek al terzo. Nel NIMEX Team Trophy, Adrenalin ha vinto quattro classifiche di classe. Altri titoli sono andati, tra gli altri, a Zierau Hochvolt by Mertens Motorsport (VT2-FWD), CP Racing (SP9 Pro-Am), FK Performance (SP10), Four Motors Bioconcept-Car (AT(-G)), MØLLER BIL MOTORSPORT (TCR) e Walkenhorst Motorsport (SP9 Pro). La squadra corse di Melle ha vinto anche il Trofeo di velocità NLS. La donna più veloce della stagione 2023 è stata Flavia Pellegrino Fernandes (Keeevin Sports and Racing).

I piloti di successo della stagione NLS 2023 saranno premiati il 18 novembre presso il Bitburger Event Center del Nürburgring. La Digital Nürburgring Endurance Series inizierà la stagione invernale 23/24 il 2 dicembre, con cinque gare in programma fino alla primavera. Le vere gare di endurance nell'Inferno Verde inizieranno a pieno ritmo dalla fine di marzo. Le date esatte saranno annunciate a breve.