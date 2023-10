Vitória emocionante da SCHERER SPORT PHX na despedida

Frank Stippler e Christopher Mies vencem a última corrida da NLS com o SCHERER SPORT PHX Audi. A lenda do chefe de elétrico Ernst Moser despede-se da reforma com uma vitória.

Partindo da pole position, Stippler e Mies dominaram a ação na frente do pelotão. Jakub 'Kuba' Giermaziak e Christian Krognes, no BMW M4 GT3 da Walkenhorst Motorsport, cinco vezes vencedores da época, também conseguiram voltas de liderança. No final, a equipa confiou na estratégia errada, teve de fazer uma paragem para reabastecimento pouco antes do final da corrida e por pouco não subiu ao pódio, ficando em quarto lugar. Fabian Schiller e Lucas Auer no Mercedes-AMG GT3 da Mercedes-AMG Team GetSpeed ficaram satisfeitos com o segundo lugar. Julien Andlauer e Patric Niederhauser no Porsche 911 GT3 R da Rutronik Racing completaram a mistura de marcas no pódio.

"Foi uma vitória muito emocionante para nós", disse Stippler. "Tivemos um ano muito difícil. E com a reforma do fundador da Phoenix, Ernst, uma era está a chegar ao fim. Por isso, era importante para nós dar-lhe esta vitória. Estou com a Phoenix há 15 anos. Celebrámos juntos muitos grandes sucessos. Tenho estado a espremer o carro como um limão durante toda a época. Mas nunca fui recompensado. Por isso, combinei com o Chris que voltaríamos a dar o nosso melhor hoje. Gostaria de agradecer a todos os responsáveis pela segurança da pista e a todos os outros concorrentes por nos terem proporcionado um bom momento na pista de corridas mais bonita do mundo. Todos temos de estar muito gratos por podermos fazer isto juntos". Mies acrescentou: "Foi lendário, partilhar o carro com Stippi e celebrar esta vitória de Ernst."

Ernst Moser anunciou a sua reforma no final da época, na primavera.

Schiller, que esteve no grupo da frente durante toda a corrida com o Mercedes-AMG GT3 da GetSpeed, ficou satisfeito com o segundo lugar no final: "Foi uma corrida difícil. O carro estava muito, muito bom e foi uma corrida muito boa para nós em geral. Para Luggi, foi a sua primeira corrida em Nordschleife e apenas a segunda em GT3 - por isso, o segundo lugar é um resultado fantástico." Auer também estava radiante após a corrida por causa do segundo lugar: "O Fabian fez um excelente trabalho. Para mim, era importante fazer voltas no Nordschleife e estou muito feliz por estar agora no pódio."

A dupla da Rutronik, Julien Andlauer e Patric Niederhauser, também ficou satisfeita com o terceiro lugar após a sua última participação no Inferno Verde este ano. "É ótimo ter conseguido terminar a minha primeira corrida em Nürburgring com o Porsche 911 GT3 R (992) no pódio. Diverti-me muito nos duelos durante a corrida. No final, faltou-me um pouco de ritmo contra o Fabian", disse Niederhauser.

A vitória na classificação Pro-Am da classe GT3 SP9 foi para Florian Spengler e Markus Winkelhock no Audi R8 LMS GT3 EVO II da Car Collection Motorsport. A dupla terminou em quinto lugar na geral, à frente do Aston Martin Vantage GT3 mais rápido, conduzido por Phil e Ben Dörr.

O campeonato foi ganho por Daniel Zils, Oskar Sandberg e Philipp Leisen, no BMW 330i da Adrenalin Motorsport - que dominou a época de 2023 na classe VT2 RWD+4WD.

Para além do campeonato de pilotos, Zils / Sandberg / Leisen também ganharam o troféu de carros de produção. E também no troféu medienkraftwerk Junior, um piloto da Adrenalin acabou por ficar no topo. Nils Steinberg venceu Nico Otto (Max Kruse Racing) em segundo lugar e os dois pilotos da Black Falcon Ben Bünnagel e Noah Nagelsdiek em terceiro. No Troféu de Equipas NIMEX, a Adrenalin venceu quatro classificações de classe. Outros títulos foram para a Zierau Hochvolt by Mertens Motorsport (VT2-FWD), CP Racing (SP9 Pro-Am), FK Performance (SP10), Four Motors Bioconcept-Car (AT(-G)), MØLLER BIL MOTORSPORT (TCR) e Walkenhorst Motorsport (SP9 Pro), entre outros. A equipa de corrida de Melle também decidiu o Troféu de Velocidade NLS a seu favor. A mulher mais rápida da época de 2023 foi Flavia Pellegrino Fernandes (Keeevin Sports and Racing).

Os pilotos bem sucedidos da época NLS 2023 serão homenageados a 18 de novembro no Bitburger Event Center, em Nürburgring. A Digital Nürburgring Endurance Series iniciará então a época de inverno 23/24 a 2 de dezembro, com cinco corridas no programa até à primavera. As verdadeiras corridas de resistência no Inferno Verde começarão em pleno a partir do final de março. As datas exactas serão anunciadas em breve.