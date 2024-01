Décision judiciaire prononcée sur l'avenir du VLN

Le verdict du tribunal régional supérieur de Coblence dans son intégralité, tel que SPEEDWEEK l'a obtenu :

"Dans l'affaire U 1102/23 Kart, la chambre des cartels du tribunal régional supérieur de Coblence a rendu aujourd'hui la décision suivante dans l'affaire principale, sur la base de l'audience du 23.11.2023 :"

" La défenderesse aux injonctions est condamnée à accorder à la demanderesse aux injonctions l'accès au circuit de course du Nürburgring (combinaison de la Nordschleife et du circuit du Grand Prix, y compris les installations connexes, comme notamment la voie des stands ; à l'exception des tribunes et des loges) au cours de l'année 2024, à raison d'un minimum de quatre et d'un maximum de sept dates de courses comprenant deux jours d'utilisation (vendredi et samedi) et une date de course comprenant trois jours d'utilisation (vendredi, samedi, dimanche), réparties uniformément sur les mois de mars à novembre (la "saison"), à raison d'une course par mois au maximum, ceci en contrepartie du paiement d'un montant maximal de 235.000 € nets (location du circuit, y compris les charges liées à la consommation) par date de course composée de deux jours d'utilisation (vendredi et samedi) et d'un montant maximal de 360 000 € nets (location du circuit, y compris les charges liées à la consommation) pour la date de course composée de trois jours d'utilisation (vendredi, samedi et dimanche), la requérante pouvant effectuer les paiements sous réserve d'une récupération partielle".

"Pour le reste, le Sénat a rejeté la demande d'ordonnance de référé et l'appel incident".

Ainsi, la série d'endurance du Nürburgring devra se composer cette année d'au moins cinq manifestations, dont l'une sera probablement à nouveau un double header avec deux manches, qui étaient les 12h du Nürburgring en septembre ces deux dernières années.

Il est donc probable, après le verdict, que la "Nürburgring Endurance Series" souhaitée par le Nürburgring et l'AvD sera également au départ cette année. Il se murmure que la série de courses disputera au moins trois week-ends de course.

De plus amples informations sur les séries de courses sont attendues prochainement.