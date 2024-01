Sentenza del tribunale sul futuro della VLN

Il verdetto del Tribunale Regionale Superiore di Coblenza nella formulazione disponibile a SPEEDWEEK:

"Nel caso U 1102/23 Kart, il Senato del Cartello del Tribunale Regionale Superiore di Coblenza ha emesso oggi la seguente decisione nel procedimento principale sulla base dell'udienza orale del 23 novembre 2023:"

"Il convenuto è condannato a concedere all'attore l'accesso alla pista del Nürburgring (combinazione di Nordschleife e Gran Premio, comprese le strutture associate, in particolare la corsia dei box; escluse le tribune e i box per gli spettatori) nel 2024 in almeno quattro e al massimo sette date di gara che consistono in due giorni di utilizzo (venerdì e sabato) e in una data di gara che consiste in tre giorni di utilizzo (venerdì, sabato, domenica) uniformemente distribuiti nei mesi da marzo a novembre (la "stagione") con un massimo di una gara al mese, gradualmente, dietro pagamento di un importo massimo di € 235.000 netti (affitto della pista incl. la pista da corsa).000 euro netti (affitto dell'autodromo inclusi i costi accessori dipendenti dal consumo) per ogni data di gara consistente in due giorni di utilizzo ciascuno (venerdì e sabato) e un importo massimo di 360.000 euro netti (affitto dell'autodromo inclusi i costi accessori dipendenti dal consumo) per la data di gara consistente in tre giorni di utilizzo (venerdì, sabato e domenica), in base al quale l'attore può effettuare i pagamenti con riserva di recupero parziale".

"Inoltre, il Senato ha respinto la domanda di ingiunzione provvisoria e l'appello incidentale".

Di conseguenza, quest'anno la Nürburgring Endurance Series dovrà essere composta da almeno cinque eventi, uno dei quali sarà presumibilmente un altro double-header con due gare, che negli ultimi due anni è stato la 12h del Nürburgring a settembre.

In seguito alla sentenza, è quindi probabile che la "Nürburgring Endurance Series", a cui il Nürburgring e l'AvD ambiscono, si terrà anche quest'anno. Si dice che la serie di gare si svolgerà in almeno tre weekend di gara.

Ulteriori informazioni sulla serie di gare sono attese a breve.