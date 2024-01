Acórdão do Tribunal de Justiça sobre o futuro do VLN

O veredito do Tribunal Regional Superior de Koblenz na redação que está disponível para a SPEEDWEEK:

"No processo U 1102/23 Kart, o Senado Cartel do Tribunal Regional Superior de Koblenz proferiu hoje a seguinte decisão no processo principal com base na audiência oral de 23 de novembro de 2023:"

"A demandada é condenada a conceder ao demandante o acesso à pista de corrida de Nürburgring (combinação de Nordschleife e pista de Grande Prémio, incluindo as instalações associadas, em particular a via das boxes; excluindo as bancadas e camarotes para espectadores) em 2024, em pelo menos quatro e no máximo sete datas de corridas compostas por dois dias de utilização (sexta-feira e sábado) e uma data de corrida composta por três dias de utilização (sexta-feira, sábado e domingo), distribuídas uniformemente pelos meses de março a novembro (a "época"), com um máximo de uma corrida por mês, passo a passo, contra o pagamento de um montante máximo de 235.000 líquidos (aluguer da pista de corrida, incluindo custos acessórios dependentes do consumo) por data de corrida composta por dois dias de utilização cada (sexta-feira e sábado) e um montante máximo de 360 000 euros líquidos (aluguer da pista de corrida, incluindo custos acessórios dependentes do consumo) para a data de corrida composta por três dias de utilização (sexta-feira, sábado e domingo), podendo o requerente efetuar os pagamentos sujeitos a recuperação parcial."

"Além disso, o Senado rejeitou o pedido de injunção provisória e o recurso subordinado.

Como resultado, a Nürburgring Endurance Series terá que consistir em pelo menos cinco eventos este ano, um dos quais será presumivelmente outro evento duplo com duas corridas, que nos últimos dois anos foram as 12h de Nürburgring em setembro.

Na sequência do acórdão, é, portanto, provável que a "Nürburgring Endurance Series", que o Nürburgring e a AvD estão a tentar realizar, também se realize este ano. Há rumores de que a série de corridas irá disputar pelo menos três fins-de-semana de corridas.

Espera-se para breve mais informações sobre a série de corridas.