NLS et NES obtiennent le même nombre de week-ends

Le tribunal régional supérieur de Coblence (OLG Koblenz) a décidé, dans son jugement du 04.01.2023, que l'accès au circuit du Nürburgring doit être accordé à VLN Sport GmbH & Co. KG en 2024, en échange du paiement d'une redevance raisonnable et précisément chiffrée. Le tribunal régional supérieur de Coblence a ainsi annulé la décision du tribunal de grande instance de Mayence. La société VLN Sport GmbH & Co. KG doit supporter tous les frais de la 1ère instance.

La Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG appliquera le jugement dans la mesure requise par la loi et proposera ainsi sans discrimination un nombre égal de dates à la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) ainsi qu'à la Nürburgring-Endurance-Series (NES) en tenant compte de la décision de l'OLG de Coblence. Les deux séries de courses ont ainsi la possibilité d'organiser chacune quatre courses le samedi et un week-end dit "double header" avec deux jours de course. Le vendredi, jour d'entraînement, est également pris en compte pour toutes les dates.

La société d'exploitation réserve ainsi un total de 22 jours sur la variante sprint du circuit Grand Prix et sur la Nordschleife pour la possibilité d'organiser les deux séries d'endurance. Si les deux venaient à épuiser le contingent, les fans pourraient se réjouir de cinq jours supplémentaires de sport automobile d'endurance dans l'enfer vert.

La société d'exploitation du Nürburgring communiquera le calendrier actuel pour la saison 2024 après l'attribution finale des dates.