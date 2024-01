NLS e NES ricevono lo stesso numero di fine settimana.

Le serie di gare di resistenza Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) e Nürburgring Endurance-Series (NES) sono impegnate sul Nürburgring per cinque fine settimana, di cui uno doppio.

Il 4 gennaio 2023 il Tribunale superiore di Coblenza (OLG Koblenz) ha stabilito che a VLN Sport GmbH & Co KG deve essere concesso l'accesso alla pista del Nürburgring nel 2024 in modo graduale, dietro pagamento di una tariffa adeguata e precisamente quantificata. Il Tribunale superiore di Coblenza ha quindi annullato la decisione del Tribunale regionale di Magonza. VLN Sport GmbH & Co KG dovrà sostenere tutte le spese del primo grado.

La Nürburgring 1927 GmbH & Co KG applicherà la sentenza nella misura prevista dalla legge e offrirà quindi alla Nürburgring Endurance Series (NLS) e alla Nürburgring Endurance Series (NES) un numero uguale di date senza discriminazioni, tenendo conto della decisione del Tribunale di Koblenz. Entrambe le serie hanno quindi la possibilità di organizzare quattro gare al sabato ciascuna e un cosiddetto weekend "double-header" con due giorni di gara ciascuno. Per tutti gli appuntamenti è previsto anche il venerdì come giorno di allenamento.

La società di gestione si riserva quindi un totale di 22 giorni sulla versione sprint del circuito del Gran Premio e sulla Nordschleife per la possibilità di organizzare entrambe le serie di endurance. Se entrambe dovessero utilizzare la quota, gli appassionati potranno aspettarsi altri cinque giorni di sport motoristici di durata nell'Inferno Verde.

La società di gestione del Nürburgring comunicherà l'attuale calendario per la stagione 2024 una volta definite le date.