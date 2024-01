Os NLS e os NES recebem o mesmo número de fins-de-semana

O Tribunal Regional Superior de Koblenz (OLG Koblenz) decidiu, em 4 de janeiro de 2023, que o acesso da VLN Sport GmbH & Co KG à pista de corridas de Nürburgring em 2024 deve ser concedido gradualmente, mediante o pagamento de uma taxa adequada e quantificada com precisão. O Tribunal Regional Superior de Koblenz anulou assim a decisão do Tribunal Regional de Mainz. A VLN Sport GmbH & Co KG deve suportar todas as despesas da primeira instância.

A Nürburgring 1927 GmbH & Co KG aplicará o acórdão na medida exigida por lei e oferecerá assim às Nürburgring Endurance Series (NLS) e às Nürburgring Endurance Series (NES) um número igual de datas sem discriminação, tendo em conta a decisão do Tribunal Regional Superior de Koblenz. Ambas as séries de corridas têm, por conseguinte, a oportunidade de organizar quatro corridas de sábado cada uma e um fim de semana denominado "double-header" com dois dias de corrida cada. A sexta-feira também está incluída como dia de treino em todas as datas.

A empresa operadora reserva, assim, um total de 22 dias na versão de sprint do circuito do Grande Prémio e no Nordschleife para a possibilidade de realizar ambas as séries de resistência. Se ambas utilizarem a quota, os fãs podem esperar mais cinco dias de desportos motorizados de resistência no Inferno Verde.

A sociedade gestora de Nürburgring comunicará o calendário atual para a época de 2024 logo que as datas estejam finalizadas.