Les Nürburgring Endurance Series s'expriment pour la première fois

Feu vert pour la Nürburgring Endurance Serie (NES) : l'Automobile Club d'Allemagne peut organiser pour la première fois la série de courses d'endurance prévue sur le circuit du Nürburgring. La Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG offrira à la NES le même nombre de dates que la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), en tenant compte de la décision du tribunal régional supérieur de Coblence. La NES aura ainsi la possibilité d'organiser des courses sur quatre samedis et de réaliser en plus ce que l'on appelle un "double header" avec une course le samedi et le dimanche. En outre, les possibilités d'effectuer des essais et des réglages ainsi que des courses de taxi le vendredi sont données. La NES mènera à court terme des discussions avec la Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG sur l'attribution des dates et procédera ensuite à une évaluation du calendrier final.

"Nous avons enfin le feu vert pour la NES ! Nous avons dû attendre longtemps pour cela. Certes, le temps est maintenant compté, car la saison du Nürburgring commence dès la fin mars, mais nous avons, en tant qu'AvD, élaboré avec détermination les bases d'une série de courses d'endurance attrayante dans l''enfer vert'", a déclaré Lutz Leif Linden, directeur de l'AvD.

En juillet dernier, l'AvD avait déjà annoncé son projet d'organiser une série de courses d'endurance sur la légendaire boucle nord du Nürburgring, en combinaison avec la variante sprint du circuit du Grand Prix. À cette fin, le plus ancien club automobile d'Allemagne a spécialement créé une société, la Nürburgring Endurance Serie GmbH. "La boucle nord du Nürburgring est prédestinée aux courses d'endurance, elle constitue depuis son ouverture en 1927 un défi unique pour les hommes et le matériel", explique Lutz Leif Linden. "Notre objectif est de rendre les courses d'endurance successivement plus attrayantes pour l'avenir. Pour cela, nous avons élaboré un règlement sportif, technique et organisationnel avec quelques nouvelles approches innovantes pour la NES. Nous voulons également augmenter l'attractivité par un marketing global et une communication intensive, au bénéfice de tous les pilotes et équipes et pour le plaisir des fans".

Le règlement, en grande partie terminé, sera soumis dans quelques jours déjà à la Fédération allemande des sports motorisés (DMSB) pour examen et approbation. "Pendant la bataille judiciaire, à laquelle nous n'avons pas participé en tant que NES, nous nous sommes concentrés sur nos tâches. Nous inviterons prochainement les équipes à une réunion pour leur présenter les principaux éléments de la NES et entamer un échange direct. Nous pouvons d'ores et déjà assurer que toutes les voitures de course qui ont pris le départ sur la Nordschleife jusqu'à présent seront également autorisées à prendre le départ dans la NES", a déclaré Ralph-Gerald Schlüter, directeur général de la NES. "Aujourd'hui, nous pouvons enfin commencer la communication active de la NES. Ainsi, notre site web sera bientôt lancé avec les premières informations".