La Nürburgring Endurance Series rilascia la sua prima dichiarazione

Dopo la conclusione dell'udienza in tribunale, anche la Nürburgring Endurance Series si esprime per la prima volta. Tra pochi giorni presenterà il regolamento al DMSB di Francoforte per l'approvazione.

Via libera alla Nürburgring Endurance Series (NES): l'Automobile Club di Germania potrà organizzare per la prima volta la prevista serie di gare di durata al Nürburgring. LaNürburgring 1927 GmbH & Co KG offrirà alla NES lo stesso numero di date della Nürburgring Endurance Series (NLS), tenendo conto della decisione del Tribunale di Koblenz. In questo modo la NES avrà la possibilità di organizzare gare per quattro sabati e anche di organizzare un cosiddetto "double header" con una gara ciascuno il sabato e la domenica. Inoltre, sarà possibile organizzare corse di prova e di messa a punto, nonché corse di taxi il venerdì. La NES discuterà con la Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG le date con breve preavviso e valuterà poi il calendario definitivo.

"Finalmente abbiamo il via libera per il NES! Abbiamo dovuto aspettare a lungo per questo. Anche se ora il tempo stringe perché la stagione del Nürburgring inizia a fine marzo, noi dell'AvD abbiamo gettato le basi per un'interessante serie di gare di durata nell'"Inferno Verde"", afferma Lutz Leif Linden, amministratore delegato dell'AvD.

Nel luglio dello scorso anno, l'AvD aveva già annunciato il progetto di organizzare una serie di gare di durata sulla leggendaria Nordschleife del Nürburgring in combinazione con la versione sprint del circuito del Gran Premio. Il più antico club automobilistico tedesco ha fondato una società, la Nürburgring Endurance Serie GmbH, appositamente per questo scopo. "La Nürburgring-Nordschleife è predestinata alle gare di durata, è stata una sfida unica per l'uomo e il materiale fin dalla sua apertura nel 1927", afferma Lutz Leif Linden. "Il nostro obiettivo è quello di rendere gradualmente le gare di durata più attraenti per il futuro. A tal fine, abbiamo sviluppato regolamenti sportivi, tecnici e organizzativi con approcci nuovi e innovativi per la NES. Vogliamo anche aumentare l'attrattiva attraverso un marketing completo e una comunicazione intensiva, a beneficio di tutti i piloti e le squadre e per la gioia degli appassionati."

Il regolamento, in gran parte finalizzato, sarà presentato alla Federazione tedesca degli sport motoristici (DMSB) per la revisione e l'approvazione tra pochi giorni. "Durante la controversia legale, in cui noi come NES non siamo stati coinvolti, ci siamo concentrati sui nostri compiti. A breve inviteremo i team a un incontro per presentare gli elementi chiave del NES e iniziare un dialogo diretto. Possiamo già assicurarvi che tutte le auto da corsa che sono state finora sulla Nordschleife potranno partecipare al NES", afferma Ralph-Gerald Schlüter, amministratore delegato della NES. "Da oggi possiamo finalmente iniziare la comunicazione attiva del NES. A breve verrà lanciato anche il nostro sito web con le prime informazioni".