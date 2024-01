Nürburgring Endurance Series faz a sua primeira declaração

Luz verde para a Nürburgring Endurance Series (NES): O Automóvel Clube da Alemanha pode organizar pela primeira vez a planeada série de corridas de resistência em Nürburgring. ANürburgring 1927 GmbH & Co KG oferecerá à NES o mesmo número de datas que a Nürburgring Endurance Series (NLS), tendo em conta a decisão do Tribunal Regional Superior de Koblenz. Isto dá à NES a oportunidade de organizar corridas em quatro sábados e também de realizar o chamado "double header" com uma corrida cada no sábado e no domingo. Para além disso, será possível organizar corridas de teste e de preparação, bem como corridas de táxi na sexta-feira. A NES irá discutir com a Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG as datas a curto prazo e avaliará depois o calendário final.

"Finalmente temos luz verde para o NES! Tivemos de esperar muito tempo por isto. Embora o tempo seja agora curto, uma vez que a época de Nürburgring começa no final de março, nós, na qualidade de AvD, lançámos as bases para uma série de corridas de resistência atractiva no "Inferno Verde"", afirma Lutz Leif Linden, Diretor Geral da AvD.

Em julho do ano passado, o AvD já tinha anunciado os seus planos para organizar uma série de corridas de resistência no lendário Nordschleife de Nürburgring, em combinação com a versão de velocidade do circuito de Grande Prémio. O mais antigo clube automóvel da Alemanha fundou uma empresa, a Nürburgring Endurance Serie GmbH, especificamente para este fim. "O Nürburgring-Nordschleife está predestinado para as corridas de resistência, tem sido um desafio único para o homem e para o material desde a sua abertura em 1927", diz Lutz Leif Linden. "O nosso objetivo é tornar gradualmente as corridas de resistência mais atractivas para o futuro. Para tal, desenvolvemos regulamentos desportivos, técnicos e organizacionais com algumas abordagens novas e inovadoras para o NES. Também queremos aumentar a atração através de um marketing abrangente e de uma comunicação intensiva, para benefício de todos os pilotos e equipas e para o deleite dos adeptos".

Os regulamentos, em grande parte finalizados, serão apresentados à Federação Alemã de Desporto Automóvel (DMSB) para análise e aprovação dentro de poucos dias. "Durante a disputa legal, na qual nós, enquanto NES, não estivemos envolvidos, concentrámo-nos nas nossas tarefas. Em breve, convidaremos as equipas para uma reunião para apresentar os elementos-chave do NES e iniciar um diálogo direto. Podemos desde já assegurar que todos os carros de corrida que estiveram em Nordschleife até à data serão também elegíveis para competir no NES", afirma o Diretor Geral da NES, Ralph-Gerald Schlüter. "A partir de hoje, podemos finalmente iniciar a comunicação ativa do NES. O nosso sítio Web também será lançado em breve com as primeiras informações."