Les directeurs sportifs soutiennent la série de courses actuelle

Dans le litige qui oppose la Nürburgring Langstrecken-Serie et la Nürburgring Endurance Serie au sujet des courses d'endurance sur la boucle nord du Nürburgring, les responsables sportifs de la sécurité des circuits se rangent derrière la NLS.

Dans une lettre ouverte adressée au directeur du VLN, Mike Jäger, les responsables sportifs de la série d'endurance du Nürburgring se rangent tous derrière la série actuelle et excluent toute participation à la nouvelle série d'endurance du Nürburgring.

Voici le texte de la lettre ouverte :

Objet : Lettre ouverte des gardiens sportifs de la NLS de la sécurité des circuits pour la saison d'endurance 2024.

Cher Mike,

Nous, les contrôleurs sportifs de la sécurité des circuits, qui avons accompagné la série d'endurance du Nürburgring au cours des dernières années, souhaitons te faire savoir par ce biais que nous resterons fidèles à la série sans restriction à l'avenir.

Après des discussions approfondies avec nos chefs de section, nous, les marshals en chef, avons pris la décision de rester à la disposition de la NLS en 2024 et au-delà. Par le passé, la VLN était, avec de nombreuses autres associations, coresponsable de la formation des gardes sportifs pour l'intervention sur la Nordschleife. Nous avons créé une base de travail commune basée sur la confiance, dans laquelle nous nous sentons très à l'aise.

C'est la raison pour laquelle notre soutien s'adresse exclusivement et exclusivement à la série d'endurance du Nürburgring.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'entamer avec vous la planification de la prochaine saison et te souhaitons, ainsi qu'à ton équipe, une bonne et heureuse année !

Avec nos meilleures salutations,

Michael Beer + Bernd Plauschinat marshals en chef

Cela représente un nouveau défi pour la Nürburgring Endurance Serie. Sans le nombre minimum de gardiens de piste (qui est d'environ 400 pour une course sur le circuit court du Nürburgring avec la Nordschleife !), les courses de la nouvelle série ne pourront pas avoir lieu.

Mais quelle est la raison des litiges concernant les courses d'endurance sur la Nordschleife ?

Le 4 janvier, le tribunal régional supérieur de Coblence a décidé que la société VLN Sport GmbH & Co. KG, qui organise la série d'endurance du Nürburgring, devait conserver le Nürburgring pour cinq week-ends de course en 2024, dont un double header.

Le Nürburgring a alors annoncé que la nouvelle Nürburgring Endurance Serie, poussée par l'AvD et la Nürburgring Holding GmbH, en tant qu'exploitant unique du Nürburgring, obtiendrait le même nombre de week-ends de course.

Peu de temps après, la Nürburgring Endurance Serie a pris la parole elle-même pour la première fois depuis juillet et a promis de déposer prochainement son propre règlement auprès du DMSB.

D'autres semaines agitées sont à venir concernant l'avenir de la course d'endurance sur la boucle nord du Nürburgring.