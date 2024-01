I responsabili dello sport appoggiano la precedente serie di corse

Nella disputa sulle gare di durata sulla Nürburgring-Nordschleife tra la Nürburgring Endurance Series e la Nürburgring Endurance Series, i commissari dell'organizzazione per la sicurezza della pista sostengono la NLS.

In una lettera aperta al capo della VLN Mike Jäger, i commissari della Nürburgring Endurance Series sono uniti a favore della serie attuale ed escludono qualsiasi coinvolgimento nella nuova Nürburgring Endurance Series.

La lettera aperta nella formulazione:

Oggetto: Lettera aperta dei commissari di pista della NLS in merito alla stagione di endurance 2024

Caro Mike,

noi, i commissari di pista che hanno accompagnato la Nürburgring Endurance Series negli ultimi anni, vorremmo cogliere l'occasione per informarti che rimarremo pienamente impegnati nella serie anche in futuro.

Dopo ampie discussioni con i nostri responsabili di sezione, noi Chief Marshal abbiamo deciso che continueremo a essere a disposizione della NLS nel 2024 e oltre. In passato, la VLN, insieme a molte altre associazioni, era responsabile della formazione dei marshall da utilizzare sulla Nordschleife. Abbiamo creato una base di lavoro comune basata sulla fiducia, in cui ci sentiamo molto a nostro agio.

Per questo motivo, il nostro sostegno si concentra esclusivamente sulla Nürburgring Endurance Series.

Siamo già impazienti di pianificare con voi la prossima stagione all'inizio del nuovo anno e auguriamo a voi e al vostro team un felice anno nuovo!

Cordiali saluti,

Michael Beer + Bernd Plauschinat Capi scuderia

La Nürburgring Endurance Series si trova di fronte a una nuova sfida. Senza il numero minimo di commissari di percorso per la sicurezza (circa 400 per una gara sul circuito breve del Nürburgring, compresa la Nordschleife), non sarà possibile organizzare le gare della nuova serie.

Ma qual è il motivo delle controversie sulle gare di durata sulla Nordschleife?

Il 4 gennaio, il Tribunale regionale superiore di Coblenza ha stabilito che VLN Sport GmbH & Co KG, che organizza la Nürburgring Endurance Series, deve mantenere il Nürburgring per cinque weekend di gara nel 2024, compreso un doppio appuntamento.

Il Nürburgring ha quindi annunciato che la nuova Nürburgring Endurance Series, promossa da AvD e Nürburgring Holding GmbH in qualità di gestore unico del Nürburgring, avrebbe ottenuto lo stesso numero di weekend di gara.

Poco dopo, la Nürburgring Endurance Series si è espressa per la prima volta da luglio e ha promesso di presentare i propri regolamenti al DMSB nel prossimo futuro.

Si prospettano altre settimane turbolente per il futuro delle gare di durata sul Nürburgring-Nordschleife.