Os responsáveis desportivos apoiam as anteriores séries de corridas

No litígio sobre as corridas de resistência em Nürburgring-Nordschleife entre a Nürburgring Endurance Series e a Nürburgring Endurance Series, os directores da organização de segurança da pista estão a apoiar a NLS.

Numa carta aberta dirigida ao patrão da VLN, Mike Jäger, os comissários de bordo da Nürburgring Endurance Series estão unidos em torno da atual série e excluem qualquer envolvimento na nova Nürburgring Endurance Series.

A carta aberta está redigida no texto:

Assunto: Carta aberta dos comissários de pista da NLS sobre a época de resistência de 2024

Caro Mike,

Nós, os comissários de pista que acompanharam a Nürburgring Endurance Series nos últimos anos, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para o informar que continuaremos totalmente empenhados na série no futuro.

Após extensas discussões com os nossos chefes de secção, nós, os Chief Marshals, decidimos que continuaremos a estar disponíveis para o NLS em 2024 e nos anos seguintes. No passado, o VLN, juntamente com muitas outras associações, era corresponsável pela formação dos comissários de pista para utilização no Nordschleife. Criámos uma base de trabalho comum baseada na confiança, na qual nos sentimos muito confortáveis.

Por esta razão, o nosso apoio também se centra única e exclusivamente nas Nürburgring Endurance Series.

Já estamos ansiosos por planear a próxima época convosco no início do novo ano e desejamos-lhe a si e à sua equipa um Feliz Ano Novo!

Com os melhores cumprimentos,

Michael Beer + Bernd Plauschinat Chefes de Equipa

Isto coloca as Nürburgring Endurance Series perante um novo desafio. Sem o número mínimo de comissários de pista para a segurança da pista (que é de cerca de 400 para uma corrida no circuito curto de Nürburgring, incluindo o Nordschleife), não será possível organizar as corridas da nova série.

Mas qual é a razão dos diferendos sobre as corridas de resistência em Nordschleife?

Em 4 de janeiro, o Tribunal Regional Superior de Koblenz decidiu que a VLN Sport GmbH & Co KG, que organiza a Nürburgring Endurance Series, deve manter o Nürburgring em cinco fins-de-semana de corridas em 2024, incluindo uma dupla jornada.

O Nürburgring anunciou então que a nova Nürburgring Endurance Series, que está a ser promovida pela AvD e pela Nürburgring Holding GmbH como único operador do Nürburgring, receberia o mesmo número de fins-de-semana de corridas.

Pouco tempo depois, a Nürburgring Endurance Series pronunciou-se pela primeira vez desde julho e prometeu apresentar os seus próprios regulamentos à DMSB num futuro próximo.

As próximas semanas serão ainda mais turbulentas no que respeita ao futuro das corridas de resistência em Nürburgring-Nordschleife.