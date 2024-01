Les règles d'autorisation pour la Nordschleife sont simplifiées

En 2023, six parties prenantes ont demandé une révision des règles d'autorisation pour la boucle nord du Nürburgring. Le DMSB a maintenant présenté les règles révisées, qui ne sont plus aussi complexes.

Tout en maintenant un niveau de sécurité élevé, il est désormais possible d'obtenir le "grand" DPN A en participant à deux courses. Si cette réglementation vise particulièrement les participants internationaux en cockpit GT3, de nouvelles possibilités ont également été créées pour les sportifs de masse : La DPN Markenpokal, disponible à partir de 2024, est valable pour les sportifs de la Markenpokal et permet de disputer des manches de championnat sur la Nordschleife. Toutes les règles et informations relatives au DPN sont disponibles sur www.dmsb.de/de/lizenzen/dmsb-permit-nordschleife sur le site Internet du DMSB.

Le permis est aussi unique que le circuit lui-même : Le DMSB Permit Nordschleife (DPN), introduit en 2015, qui est une condition préalable à la participation aux courses sur la légendaire boucle nord du Nürburgring. Cette "licence supplémentaire" informe et forme les pilotes de course sur les conditions particulières et les changements sur le circuit unique de l'Eifel. Au cours des années qui ont suivi son introduction, des expériences et des connaissances ont été acquises et des conséquences ont été tirées pour le sport automobile international sur la boucle nord du Nürburgring.

Les pilotes internationaux qui souhaitent participer aux 24h du Nürburgring en GT3 profitent par exemple de la voie simplifiée vers le DPN A (pour les véhicules dont le rapport poids/puissance ne dépasse pas 4,2 kg/ch) : Ils peuvent désormais obtenir le DPN B lors du week-end de qualification des 24h en suivant un cours DPN suivi d'un e-learning. S'ils participent ensuite aux deux courses du week-end dans une voiture adaptée (> 4,2 kg/ch), ils ont ensuite la possibilité de demander le DPN A. Ils doivent pour cela avoir terminé les deux courses sans pénalité sportive au classement et avoir effectué au total au moins 14 tours dans le cockpit. La procédure simplifiée rend la course plus accessible aux pilotes d'autres séries de courses internationales, qui devaient jusqu'à présent prévoir nettement plus de temps. Bien entendu, cette procédure est également possible via la participation à deux autres courses d'endurance sur la Nordschleife, et la "voie classique" via les épreuves de performance du RCN vers le DPN B, puis via d'autres courses sur la Nordschleife vers le DPN A, restera ouverte.

Lors de la révision des règlements DPN, les responsables du DMSB ont pu s'appuyer sur un large éventail d'expériences pratiques. En effet, les suggestions pour l'optimisation des règlements DPN provenaient à l'origine des cercles d'actifs, qui ont désormais également été impliqués dans le processus. Des représentants de l'ADAC Nordrhein, en tant qu'organisateur des 24h du Nürburgring, et du Deutscher Sportfahrer Kreis (DSK) ont également été impliqués dans la révision. En outre, des représentants de l'ILN (Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring) et de la NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) ont été impliqués afin d'associer les équipes, les pilotes et les organisateurs de la scène des courses d'endurance de la Nordschleife à la planification.

Les changements de réglementation pour le DPN profitent également aux sportifs de masse. Le nouveau niveau DPN Markenpokal est introduit spécialement pour les participants des coupes de marque. La voie a ainsi été ouverte pour permettre aux coupes de marque de disputer des manches de championnat sur la Nordschleife. Une nouveauté particulière : dans ces conditions, les jeunes de 16 ans peuvent pour la première fois participer à la compétition sur la Nordschleife. Pour pouvoir disputer une course de coupe de marque sur le circuit légendaire, de nombreuses conditions doivent toutefois être remplies : Le catalogue des conditions générales à remplir comprend dix points au total, qui servent avant tout à maintenir un niveau de sécurité élevé. En font partie (outre la DPN de niveau M pour les pilotes) une durée de course limitée ainsi que le déroulement en collaboration ou sous la responsabilité directe d'un constructeur automobile. L'utilisation de véhicules identiques ou la présence d'un directeur de course permanent pour la coupe de marque sont également obligatoires.

Ensemble, plusieurs organisations ont adressé une demande au DMSB en juin 2023, proposant une révision du règlement pour l'obtention du DPN A. L'ADAC Nordrhein (L'organisation des 24h), la Nürburgring 1927 GmbH & Co KG, la Nürburgring Langstrecken-Serie, la Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring, la Fahrer AG de l'ILN et le Deutsche Sportfahrer Kreis ont collaboré à l'élaboration de ces propositions.