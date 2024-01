Semplificazione delle norme sui permessi per la Nordschleife

Sei parti interessate hanno chiesto una revisione delle norme di autorizzazione per il Nürburgring-Nordschleife nel 2023. Il DMSB ha ora presentato le regole riviste, che non sono più così complesse.

Pur mantenendo un elevato livello di sicurezza, è ora possibile ottenere la "grande" DPN A partecipando a due gare. Sebbene questo regolamento sia rivolto in particolare ai partecipanti internazionali nell'abitacolo della GT3, sono state create nuove opportunità anche per i dilettanti: La coppa monomarca DPN, che sarà disponibile dal 2024, è valida per gli atleti della coppa monomarca e consente di disputare le gare del campionato sulla Nordschleife. Tutti i regolamenti e le informazioni sul DPN sono disponibili all'indirizzo www.dmsb.de/de/lizenzen/dmsb-permit-nordschleife sul sito web della DMSB.

Il permesso è unico come la pista stessa: Il DMSB Permit Nordschleife (DPN), introdotto nel 2015, che è un prerequisito per la partecipazione alle gare sul leggendario Nürburgring Nordschleife. La "licenza aggiuntiva" informa e forma i piloti sulle condizioni e le modifiche speciali del circuito unico dell'Eifel. Negli anni successivi alla sua introduzione, sono state acquisite esperienze e conoscenze che hanno avuto conseguenze sulle gare internazionali sul Nürburgring-Nordschleife.

Il percorso semplificato per l'ottenimento della DPN A (per veicoli con un rapporto peso/potenza massimo di 4,2 kg/cv) va a vantaggio dei piloti internazionali che vogliono partecipare alla 24h del Nürburgring con una GT3, ad esempio: Ora possono acquisire la DPN B durante il weekend delle qualifiche della 24h tramite un corso DPN seguito da un corso di e-learning. Se poi partecipano alle due gare del weekend con un veicolo idoneo (> 4,2 kg/cv), hanno la possibilità di richiedere la DPN A. Per farlo, devono aver terminato le due gare senza penalità sportive e essersi seduti nell'abitacolo per un totale di almeno 14 giri. La procedura semplificata rende la gara più accessibile per i piloti di altre serie internazionali, che in precedenza dovevano impiegare molto più tempo. Naturalmente, questa procedura è disponibile anche attraverso la partecipazione ad altre due gare di durata sulla Nordschleife, e il "percorso classico" attraverso i test di prestazione RCN fino alla DPN B e poi attraverso altre gare sulla Nordschleife fino alla DPN A continuerà a essere aperto.

Nella revisione del regolamento DPN, gli organizzatori della DMSB hanno potuto attingere a un'ampia gamma di esperienze pratiche. Questo perché i suggerimenti per l'ottimizzazione del regolamento DPN provenivano originariamente da piloti attivi, che ora sono stati inclusi nel processo. Nella revisione sono stati coinvolti anche i rappresentanti dell'ADAC Nordrhein, in qualità di organizzatore della 24h del Nürburgring, e dell'Associazione tedesca dei piloti sportivi (DSK). Inoltre, sono stati coinvolti i rappresentanti dell'ILN (Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring) e della NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), al fine di includere nella pianificazione team, piloti e organizzatori della scena endurance della Nordschleife.

Le modifiche ai regolamenti della DPN andranno a vantaggio anche dei corridori amatoriali. Il nuovo livello di coppa monomarca DPN sarà introdotto specificamente per i partecipanti alle coppe monomarca. Questo apre la strada a gare di campionato di coppe monomarca sulla Nordschleife. Una novità speciale: a queste condizioni, anche i sedicenni potranno gareggiare per la prima volta sulla Nordschleife. Tuttavia, per poter organizzare una gara di coppa monomarca sul leggendario tracciato, è necessario soddisfare numerosi requisiti: Il catalogo delle condizioni da soddisfare comprende un totale di dieci punti, che servono principalmente a mantenere un elevato livello di sicurezza. Questi includono (oltre al livello DPN M per i piloti) una durata limitata della gara e l'organizzazione in collaborazione o sotto la diretta responsabilità di una casa automobilistica. Sono inoltre obbligatori l'uso di veicoli identici o la presenza di un direttore di gara permanente per la coppa monomarca.

Nel giugno 2023, diverse organizzazioni hanno presentato congiuntamente una domanda al DMSB proponendo una revisione dei regolamenti per l'ottenimento della DPN A. L'ADAC Nordrhein (l'organizzazione della gara di 24 ore), la Nürburgring 1927 GmbH & Co KG, la Nürburgring Langstrecken-Serie, la Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring, la Fahrer AG dell'ILN e il Deutscher Sportfahrer Kreis hanno collaborato alla stesura delle proposte.