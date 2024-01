Simplificação das regras de autorização para o Nordschleife

Mantendo um elevado nível de segurança, é agora possível obter o "grande" DPN A, participando em duas corridas. Embora este regulamento se destine em particular aos participantes internacionais no cockpit GT3, foram também criadas novas oportunidades para os atletas amadores: A Taça DPN de uma marca, que estará disponível a partir de 2024, é válida para os atletas da Taça de uma marca e permite que as rondas do campeonato se realizem no Nordschleife. Todos os regulamentos e informações sobre a DPN podem ser consultados em www.dmsb.de/de/lizenzen/dmsb-permit-nordschleife no sítio Web da DMSB.

A licença é tão única como a própria pista de corridas: A DMSB Permit Nordschleife (DPN), introduzida em 2015, que é um pré-requisito para a participação em corridas no lendário Nürburgring Nordschleife. A "licença adicional" informa e dá formação aos pilotos de corrida sobre as condições especiais e as alterações no circuito único do Eifel. Nos anos que se seguiram à sua introdução, adquiriram-se experiência e conhecimentos e registaram-se consequências para as corridas internacionais em Nürburgring-Nordschleife.

A via simplificada para o DPN A (para veículos com uma relação peso/potência máxima de 4,2 kg/hp) beneficia os pilotos internacionais que querem participar nas 24h de Nürburgring num GT3, por exemplo: Podem agora adquirir o DPN B no fim de semana de qualificação das 24h através de um curso DPN seguido de e-learning. Se depois participarem nas duas corridas do fim de semana num veículo adequado (> 4,2 kg/hp), têm então a oportunidade de se candidatarem ao DPN A. Para tal, devem ter terminado as duas corridas sem uma penalização desportiva e ter estado no cockpit durante um total de, pelo menos, 14 voltas. O procedimento simplificado torna a corrida mais acessível para os pilotos de outras séries de corridas internacionais, que anteriormente tinham de contar com muito mais tempo. Naturalmente, este procedimento também está disponível através da participação em duas outras corridas de resistência no Nordschleife, e a "rota clássica" através dos testes de desempenho do RCN para o DPN B e depois através de outras corridas no Nordschleife para o DPN A continuará a estar aberta.

Ao rever os regulamentos do DPN, os organizadores do DMSB puderam recorrer a uma vasta gama de experiências práticas. Isto porque as sugestões para a otimização dos regulamentos DPN vieram originalmente dos pilotos activos, que agora também foram incluídos no processo. Representantes da ADAC Nordrhein, na qualidade de organizadora das 24 horas de Nürburgring, e da Associação Alemã de Pilotos Desportivos (DSK) também estiveram envolvidos na revisão. Além disso, foram envolvidos representantes da ILN (Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring) e da NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), a fim de incluir no planeamento equipas, pilotos e organizadores da cena de resistência de Nordschleife.

Os regulamentos alterados para o DPN também irão beneficiar os pilotos amadores. O novo nível da Taça DPN de uma marca será introduzido especificamente para os participantes nas Taças de uma marca. Isto abre caminho a rondas de campeonato de taças de uma só marca no Nordschleife. Uma novidade especial: nestas condições, os jovens de 16 anos também podem competir pela primeira vez em Nordschleife. No entanto, para que seja permitida a realização de uma prova da Taça de uma Marca no lendário circuito, é necessário cumprir um vasto conjunto de requisitos: O catálogo de condições a cumprir compreende um total de dez pontos, que servem principalmente para manter um elevado nível de segurança. Estes incluem (para além do nível M do DPN para os pilotos) uma duração limitada da corrida, bem como a organização em cooperação ou sob a responsabilidade direta de um construtor automóvel. A utilização de veículos idênticos ou a presença de um diretor de corrida permanente para a Taça de Uma Marca são também obrigatórias.

Em junho de 2023, várias organizações apresentaram conjuntamente um pedido à DMSB propondo uma revisão dos regulamentos para a obtenção do DPN A. A ADAC Nordrhein (a organização da corrida de 24 horas), a Nürburgring 1927 GmbH & Co KG, a Nürburgring Langstrecken-Serie, a Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring, a Fahrer AG da ILN e o Deutscher Sportfahrer Kreis trabalharam em conjunto para elaborar as propostas.