Réunion de lancement de la série Endurance du Nürburgring

Innovante, attractive, rentable et durable - la nouvelle Nürburgring Endurance Serie, ou NES, fait souffler un vent de fraîcheur sur l'enfer vert. Lors d'une réunion en ligne, Lutz Leif Linden, secrétaire général de l'Automobile Club d'Allemagne (AvD), et Ralph-Gerald Schlüter, directeur de NES GmbH, ont présenté vendredi aux représentants des équipes, de l'industrie et des partenaires la nouvelle série de courses qui sera lancée pour la première fois en 2024. Les dates des courses NES seront publiées prochainement, dès que les négociations contractuelles avec la Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG seront terminées.

"Les équipes, les pilotes ainsi que l'industrie et les partenaires sont au premier plan de nos préoccupations. La réunion d'aujourd'hui était un premier événement d'information. Un dialogue direct et ouvert va maintenant commencer. Avec tous les participants - dont font partie les directeurs sportifs et les fans - nous allons construire un avenir couronné de succès pour la NES et donc pour le sport d'endurance sur la légendaire Nordschleife, notamment avec de nouvelles idées", a déclaré Lutz Leif Linden.

Parmi les innovations de la NES, on trouve une nouvelle répartition des véhicules en trois divisions, pour les véhicules de série, les véhicules améliorés et les véhicules de course pure. Une structure de classe compacte assure une plus grande concurrence au sein d'une même classe et entre les différentes classes, une compétition sportive passionnante avec plus de clarté et de transparence. La Nürburgring Endurance Serie garantit que tous les véhicules de la NES peuvent également participer à d'autres courses d'endurance sans grandes modifications techniques. Pour plus d'attractivité, un système de points est mis en place avec la prise en compte du résultat de la classe en fonction du nombre de participants dans la classe et des points supplémentaires pour la place au classement général. Si le résultat de fin d'année dans la division concernée est déjà fortement mis en avant, le vainqueur du classement général bénéficiera d'une attention exceptionnelle.

L'accent n'est pas perdu pour autant sur les pilotes de toutes les classes, puisque la NES est ouverte à tous les pilotes - professionnels et non professionnels. C'est justement pour les "petites catégories" que la NES veut acquérir, en collaboration avec l'industrie, de nouveaux véhicules compacts et faciliter l'accès des nouveaux venus au sport automobile fascinant sur la légendaire Nordschleife grâce à une tarification rentable.

Parmi les innovations de la NES figure la gestion sans papier et donc durable de tous les processus, de l'inscription à la signature numérique en passant par la gestion des documents. La plateforme numérique onGrid, qui sera développée progressivement, facilite ainsi considérablement les activités administratives pour tous les participants, pilotes, équipes et organisateurs. La durabilité se reflète également dans les incitations à l'utilisation de véhicules à propulsion hybride et à carburants alternatifs. La "NES Light", avec la possibilité de ne rouler que deux heures dans le cadre d'une course de quatre heures à moindre coût ou de ne participer qu'à un plus petit nombre de courses dans le cadre d'un classement séparé, fait partie du pool d'idées pour les années à venir.

Le règlement de la NES 2024, composé d'une partie sportive, technique et organisationnelle, est prêt. Des discussions sont en cours avec la Fédération allemande de sport automobile (DMSB). "Nous voulons publier le règlement le plus rapidement possible", souligne Ralph-Gerald Schlüter.

Les courses d'endurance sont déjà organisées depuis les années soixante sur la boucle nord du Nürburgring, le plus long circuit permanent du monde. Si à l'époque, seules les courses étaient au premier plan, aujourd'hui, de nombreux autres facteurs doivent être pris en compte. Les équipes, les pilotes, les spectateurs, les sponsors, l'industrie, etc. ont des attentes différentes qu'il faut à chaque fois prendre en compte. En outre, les courses ont une énorme importance économique pour toute la région, y compris les hôtels, la restauration et tous les autres services. La pérennisation des courses d'endurance sur le Nürburgring nécessite de nouveaux concepts innovants pour répondre aux différents besoins.

En raison du partenariat déjà existant entre l'AvD et le Nürburgring, les premières discussions ont eu lieu en janvier 2023 sur une série d'endurance qui prendrait en compte tous les groupes cibles pertinents dans un concept d'événement global. La Nürburgring Endurance Serie GmbH, dans laquelle l'AvD détient une part de 76% et la BS Motorsport GmbH & Co. KG une part de 24%, a été créée à l'été 2023. Afin de s'identifier à la série, les clubs organisateurs sont admis comme associés dans la BS Motorsport GmbH & Co. KG.

Début janvier, la Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG a proposé à la NES d'organiser des manifestations pendant cinq week-ends. Pour la NES, c'est le coup d'envoi de l'entrée dans le sport d'endurance sur le Nürburgring.