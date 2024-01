Incontro inaugurale della Nürburgring Endurance Series

Innovativa, attraente, economica e sostenibile: la nuova Nürburgring Endurance Series, in breve NES, sta portando una ventata di aria fresca nell'Inferno Verde. In un incontro online tenutosi venerdì, Lutz Leif Linden, Segretario Generale dell'Automobile Club di Germania (AvD), e Ralph-Gerald Schlüter, Amministratore Delegato di NES GmbH, hanno presentato ai rappresentanti dei team, dell'industria e dei partner la nuova serie di gare che prenderà il via per la prima volta nel 2024. Le date delle gare NES saranno pubblicate a breve, non appena saranno concluse le trattative contrattuali con la Nürburgring 1927 GmbH & Co KG.

"Squadre, piloti, industria e partner sono la nostra priorità assoluta. L'incontro di oggi è stato un primo evento informativo. Ora inizia il dialogo diretto e aperto. Insieme a tutti i soggetti coinvolti, compresi i funzionari sportivi e i tifosi, daremo forma a un futuro di successo per il NES e quindi per le gare di durata sulla leggendaria Nordschleife, anche con nuove idee", afferma Lutz Leif Linden.

Le innovazioni del NES comprendono la riorganizzazione dei veicoli in tre divisioni, per le auto di serie, le auto migliorate e le auto da corsa purosangue. La struttura compatta delle classi garantisce una maggiore competizione all'interno di una classe e tra le diverse classi, un'emozionante competizione sportiva con maggiore chiarezza e trasparenza. La Nürburgring Endurance Series garantisce che tutti i veicoli della NES possano partecipare anche ad altre gare di durata senza dover apportare modifiche tecniche importanti. Un sistema di punti che tiene conto del risultato di classe in base al numero di partecipanti alla classe e di punti aggiuntivi per la posizione nella classifica generale rende la serie più interessante. Se il risultato di fine anno nella rispettiva divisione è già fortemente enfatizzato, il vincitore assoluto riceverà un'attenzione particolare.

L'attenzione per i piloti di tutte le classi non verrà meno, poiché la NES è aperta a tutti i piloti, professionisti e non. Soprattutto per le cosiddette "classi piccole", il NES vuole acquisire nuovi veicoli compatti insieme all'industria e rendere più facile per i nuovi arrivati entrare nell'affascinante sport motoristico sulla leggendaria Nordschleife attraverso prezzi convenienti.

Una delle nuove caratteristiche innovative del NES è la gestione senza carta e quindi sostenibile di tutti i processi, dalla registrazione e gestione dei documenti alla firma digitale. La piattaforma digitale onGrid, che viene ampliata passo dopo passo, rende le attività amministrative molto più semplici per tutti i partecipanti, i piloti, i team e gli organizzatori. La sostenibilità si riflette anche negli incentivi all'uso di veicoli con motorizzazione ibrida e carburanti alternativi. Il "NES Light" fa parte del pool di idee per i prossimi anni, con la possibilità di correre solo per due ore come parte di una gara di quattro ore a basso costo o di partecipare solo a un numero minore di gare in una classifica separata.

Il regolamento del NES 2024, composto da una parte sportiva, tecnica e organizzativa, è pronto. Attualmente sono in corso discussioni con la Federazione tedesca degli sport motoristici (DMSB). "Vogliamo pubblicare il regolamento il prima possibile", sottolinea Ralph-Gerald Schlüter.

Le gare di endurance si svolgono sulla Nürburgring-Nordschleife, la pista permanente più lunga del mondo, dagli anni Sessanta. Allora l'attenzione era rivolta esclusivamente alle gare, ma oggi ci sono molti altri fattori da considerare. Le squadre, i piloti, gli spettatori, gli sponsor, l'industria, ecc. hanno tutti aspettative diverse che devono essere prese in considerazione. Inoltre, le gare hanno un'enorme importanza economica per l'intera regione, compresi gli alberghi, la ristorazione e tutti gli altri servizi. Per garantire a lungo termine le gare di endurance al Nürburgring sono necessari nuovi concetti innovativi per soddisfare le diverse esigenze.

Sulla base della partnership esistente tra l'AvD e il Nürburgring, nel gennaio 2023 si sono tenute le prime discussioni su una serie di gare di endurance che tenesse conto di tutti i gruppi target rilevanti in un concetto di evento olistico. Nell'estate del 2023 è stata fondata la Nürburgring Endurance Serie GmbH, di cui l'AvD detiene una quota del 76% e BS Motorsport GmbH & Co. KG del 24%. Per identificarsi con la serie, i club organizzatori diventano azionisti di BS Motorsport GmbH & Co KG.

All'inizio di gennaio, Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG ha offerto a NES l'opportunità di organizzare eventi in cinque fine settimana. Questo è il segnale di partenza per l'ingresso di NES nelle gare di durata al Nürburgring.