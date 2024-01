Reunião de arranque das Séries de Resistência de Nürburgring

Inovadora, atractiva, económica e sustentável - a nova Nürburgring Endurance Series, abreviadamente NES, está a trazer uma lufada de ar fresco ao Inferno Verde. Numa reunião online realizada na sexta-feira, Lutz Leif Linden, Secretário-Geral do Automóvel Clube da Alemanha (AvD), e Ralph-Gerald Schlüter, Diretor-Geral da NES GmbH, apresentaram aos representantes das equipas, da indústria e dos parceiros a nova série de corridas, que terá início pela primeira vez em 2024. As datas das corridas da NES serão publicadas em breve, logo que as negociações do contrato com a Nürburgring 1927 GmbH & Co KG estejam concluídas.

"Equipas, pilotos, indústria e parceiros são a nossa principal prioridade. A reunião de hoje foi uma primeira ação de informação. Agora começa o diálogo direto e aberto. Juntamente com todos os envolvidos - incluindo os dirigentes desportivos e os adeptos - iremos moldar um futuro de sucesso para a NES e, consequentemente, para as corridas de resistência no lendário Nordschleife, incluindo com novas ideias", afirma Lutz Leif Linden.

As inovações da NES incluem uma divisão reorganizada dos veículos em três divisões, para carros de produção, carros melhorados e carros de corrida puro-sangue. Uma estrutura de classes compacta garante mais competição dentro de uma classe e entre as diferentes classes, uma competição desportiva emocionante com mais clareza e transparência. A Nürburgring Endurance Series garante que todos os veículos da NES podem também participar noutras corridas de resistência sem grandes modificações técnicas. Um sistema de pontos que tem em conta o resultado da classe em função do número de participantes na classe e pontos adicionais para a posição na classificação geral torna a série mais atractiva. Se o resultado do final do ano na respectiva divisão já é muito valorizado, o vencedor da classificação geral receberá uma atenção especial.

O foco nos pilotos de todas as classes não será perdido, uma vez que o NES está aberto a todos os pilotos - profissionais e não profissionais. Especialmente para as chamadas "classes pequenas", o NES pretende adquirir veículos novos e compactos em conjunto com a indústria e facilitar aos recém-chegados a entrada no fascinante desporto motorizado no lendário Nordschleife através de preços económicos.

Uma das novidades inovadoras do NES é a gestão sem papel e, por conseguinte, sustentável de todos os processos, desde o registo e a gestão de documentos até às assinaturas digitais. A plataforma digital onGrid, que está a ser expandida passo a passo, torna as actividades administrativas muito mais fáceis para todos os participantes, pilotos, equipas e organizadores. A sustentabilidade também se reflecte nos incentivos à utilização de veículos com motorização híbrida e combustíveis alternativos. O "NES Light" faz parte do conjunto de ideias para os próximos anos, com a opção de correr apenas duas horas como parte de uma corrida de quatro horas a baixo custo ou de participar apenas num número menor de corridas numa classificação separada.

O regulamento da NES 2024, composto por uma parte desportiva, uma parte técnica e uma parte organizativa, está pronto. Atualmente, estão a decorrer conversações com a Federação Alemã de Desporto Automóvel (DMSB). "Queremos publicar os regulamentos o mais rapidamente possível", sublinha Ralph-Gerald Schlüter.

Desde os anos 60 que se realizam corridas de resistência em Nürburgring-Nordschleife, a mais longa pista de corridas permanente do mundo. Nessa altura, a atenção centrava-se exclusivamente nas corridas, mas hoje em dia há muitos outros factores a considerar. As equipas, os pilotos, os espectadores, os patrocinadores, a indústria, etc., têm todos expectativas diferentes que têm de ser tidas em conta. Além disso, as corridas têm um enorme significado económico para toda a região, incluindo hotéis, restauração e todos os outros serviços. Garantir as corridas de resistência em Nürburgring a longo prazo exige novos conceitos inovadores para satisfazer as várias necessidades.

Com base na parceria existente entre a AvD e o Nürburgring, foram realizadas em janeiro de 2023 as primeiras discussões sobre uma série de corridas de resistência que tem em conta todos os grupos-alvo relevantes num conceito de evento holístico. A Nürburgring Endurance Serie GmbH, na qual a AvD detém uma participação de 76% e a BS Motorsport GmbH & Co. KG detém uma participação de 24%, foi fundada no verão de 2023. Para se identificarem com a série, os clubes organizadores tornam-se accionistas da BS Motorsport GmbH & Co KG.

No início de janeiro, a Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG ofereceu à NES a oportunidade de organizar eventos em cinco fins-de-semana. Este é o sinal de partida para a entrada da NES nas corridas de resistência em Nürburgring.