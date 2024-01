La reunión inaugural plantea más interrogantes

El viernes por la tarde, las Nürburgring Endurance Series presentaron el concepto de la nueva serie de carreras a equipos y participantes en una reunión inicial. La serie se dividirá en tres divisiones para coches de serie, coches mejorados y coches de carreras de pura sangre. Con una estructura de clases compacta se pretende garantizar una mayor competición dentro de una misma clase y entre las distintas clases, así como ofrecer una competición deportiva emocionante con mayor claridad y transparencia. Las Nürburgring Endurance Series garantizan que todos los vehículos de la NES puedan participar también en otras carreras de resistencia, como las Nürburgring Endurance Series, sin grandes modificaciones técnicas. Un sistema de puntos que tiene en cuenta el resultado de la clase en función del número de participantes en la misma y puntos adicionales por la posición en la clasificación general hace que la serie sea aún más atractiva. Si el resultado al final del año en la división correspondiente ya es muy destacado, el ganador de la clasificación general recibirá una atención especial.

NES también se encarga de la gestión sin papel y, por tanto, sostenible, de todos los procesos, desde el registro y la gestión de documentos hasta las firmas digitales. La plataforma digital onGrid, que se está ampliando gradualmente, facilitará por tanto las actividades administrativas a todos los participantes, pilotos, equipos y organizadores. La serie de carreras se celebra a sí misma como innovadora, pero ni mucho menos: la plataforma onGrid ya se utiliza en un gran número de series de carreras en toda Europa.

La sostenibilidad también se refleja en los incentivos para el uso de vehículos con propulsión híbrida y combustibles alternativos. La "NES Light" forma parte del abanico de ideas para los próximos años, con la opción de conducir sólo durante dos horas como parte de una carrera de cuatro horas a un precio favorable o participar sólo en un número menor de carreras en una clasificación separada.

El reglamento ya está ultimado y se está debatiendo con la DMSB.

La nueva serie de carreras también se centra en los vehículos "pequeños". Los nuevos vehículos se adquirirán a través de contactos en la industria.

Tras la reunión en línea, los ánimos variaban entre los distintos equipos. A algunos les parecieron interesantes ciertos planteamientos, mientras que otros tacharon la reunión de pérdida de tiempo y de chapucera.

"Ayer y hoy he recibido consultas de clientes existentes y potenciales nuevos clientes a los que les gustaría disputar carreras de resistencia en el Nordschleife con PROsport Racing", declaró el jefe del equipo PROsport Racing, Christoph Esser, al medio especializado GT-Place. "Hasta ahora, les he dicho que deberíamos esperar a la reunión de esta tarde antes de tomar ninguna decisión. Pero después de esta reunión, sólo puedo decir que aconsejo a todos mis clientes que no se lo piensen dos veces. En 50 años de automovilismo, pocas veces he visto una presentación tan chapucera, que deja aún más preguntas sin respuesta de las que había antes".

Otro equipo de GT3 elogió el hecho de que en el futuro también se concedan puntos en la clasificación general. Así, los coches que luchen por ganar la carrera tendrán más posibilidades de hacerse con el título. Esto es más fácil de vender al público en general que tener un coche de las clases de coches de producción compitiendo por el título. Un antiguo jefe de equipo dijo a puerta cerrada: "Llevamos muchos años diciendo esto en la VLN, pero nunca se ha cambiado".

Otro participante en las Nürburgring Endurance Series añadió: "Al final, la reunión fue mucha palabrería sin sustancia. Se trataron muchos puntos, pero no se definió nada en concreto". Aproximadamente dos meses antes del probable inicio de la temporada, esta es una base muy inestable, ya que no podemos planificar así. Ahora no necesitamos charlas, necesitamos por fin hechos como el reglamento o un calendario de eventos vinculante".