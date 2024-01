La réunion de lancement suscite de nouveaux points d'interrogation

Vendredi après-midi, la série Endurance du Nürburgring a présenté le concept de la nouvelle série de course aux équipes et aux participants lors d'une réunion de lancement. La série sera divisée en trois divisions, pour les voitures de série, les voitures améliorées et les voitures de course de pure race. Une structure de classe compacte doit permettre d'accroître la concurrence au sein d'une même classe et entre les différentes classes, et d'assurer une compétition sportive passionnante avec davantage de clarté et de transparence. Dans ce contexte, la Nürburgring Endurance Serie garantit que tous les véhicules de la NES peuvent également participer à d'autres courses d'endurance, comme celles de la Nürburgring Endurance Serie, sans modifications techniques majeures. Pour plus d'attractivité, un système de points est mis en place avec la prise en compte du résultat de la classe en fonction du nombre de participants dans la classe et des points supplémentaires pour la place au classement général. Si le résultat de fin d'année dans la division concernée est déjà fortement mis en avant, le vainqueur général bénéficiera d'une attention exceptionnelle.

La NES gère en outre la gestion sans papier et donc également durable de tous les processus, de l'inscription à la signature numérique en passant par la gestion des documents. La plateforme numérique onGrid, qui sera progressivement développée, facilite ainsi considérablement les activités administratives pour tous les participants, pilotes, équipes et organisateurs. La série de courses se présente comme innovante, mais c'est loin d'être le cas : la plateforme onGrid est déjà utilisée dans un grand nombre de séries de courses dans toute l'Europe.

La durabilité se traduit également par des incitations à l'utilisation de véhicules hybrides et à carburants alternatifs. La "NES Light", avec la possibilité de ne rouler que deux heures à moindre coût dans le cadre d'une course de quatre heures ou de ne participer qu'à un nombre réduit de courses dans le cadre d'un classement séparé, fait partie du pool d'idées pour les années à venir.

Le règlement est prêt et fait actuellement l'objet de discussions avec le DMSB.

La nouvelle série de courses met également l'accent sur les "petits" véhicules. Des contacts avec l'industrie devraient permettre d'acquérir de nouveaux véhicules.

Pour en savoir plus sur la réunion de lancement, cliquez ici.

Après la réunion en ligne, l'humeur des différentes équipes a varié. Certaines ont trouvé certaines approches de la série de courses intéressantes, tandis que d'autres équipes ont qualifié la réunion de perte de temps et d'amateurisme.

"Hier et aujourd'hui, j'ai encore reçu des demandes de clients actuels et de nouveaux clients potentiels qui aimeraient participer à des courses d'endurance sur la Nordschleife avec PROsport Racing", a déclaré le chef de l'équipe PROsport Racing Christoph Esser au média spécialisé GT-Place en des termes très clairs. "Jusqu'à présent, je leur ai dit que nous devions attendre la réunion de cet après-midi avant de prendre des décisions. Mais après cette réunion, je peux seulement dire que je déconseille à tous mes clients de penser une seule seconde à cette série. En 50 ans de sport automobile, j'ai rarement vu une présentation aussi dilettante, qui laisse encore plus de questions en suspens après qu'avant".

Une autre équipe GT3 a fait l'éloge du fait qu'à l'avenir, il y aura également des points au classement général. Cela devrait permettre aux voitures qui se battent pour la victoire en course d'avoir de meilleures chances de remporter le titre. C'est plus facile à vendre au grand public que si un véhicule de la catégorie des voitures de série se battait pour le titre. Un chef d'équipe de longue date a déclaré à mots couverts : "Nous avons fait cette remarque au VLN depuis de nombreuses années, mais cela n'a jamais été changé".

Un autre participant à la série d'endurance du Nürburgring ajoute : "Au final, la réunion a été beaucoup de bavardages sans contenu. De nombreux points ont été abordés, mais concrètement, rien n'a encore été défini plus précisément. Environ deux mois avant le début probable de la saison, c'est une base très fragile, car nous ne pouvons pas non plus planifier de cette manière. Nous n'avons pas besoin de bavardages maintenant, mais enfin de faits comme le règlement ou un calendrier contraignant" !