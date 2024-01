L'incontro iniziale solleva altri punti interrogativi

Venerdì pomeriggio, la Nürburgring Endurance Series ha presentato il concetto della nuova serie di gare ai team e ai partecipanti in occasione di un incontro di avvio. La serie sarà divisa in tre divisioni per auto di serie, auto migliorate e auto da corsa purosangue. La struttura compatta delle classi mira a garantire una maggiore competizione all'interno di una classe e tra le diverse classi e a fornire un'emozionante competizione sportiva con maggiore chiarezza e trasparenza. La Nürburgring Endurance Series garantisce che tutti i veicoli della NES possano partecipare anche ad altre gare di durata, come la Nürburgring Endurance Series, senza dover apportare modifiche tecniche importanti. Un sistema di punti che tiene conto del risultato di classe in base al numero di partecipanti alla classe e di punti aggiuntivi per la posizione nella classifica generale rende la serie ancora più interessante. Se il risultato di fine anno nella rispettiva divisione è già fortemente enfatizzato, il vincitore assoluto riceverà un'attenzione particolare.

NES si occupa anche della gestione senza carta e quindi sostenibile di tutti i processi, dalla registrazione alla gestione dei documenti fino alla firma digitale. La piattaforma digitale onGrid, che verrà gradualmente ampliata, renderà quindi le attività amministrative molto più semplici per tutti i partecipanti, i piloti, i team e gli organizzatori. La serie di corse si celebra come innovativa, ma non è così: la piattaforma onGrid è già utilizzata in un gran numero di serie di corse in tutta Europa.

La sostenibilità si riflette anche negli incentivi all'uso di veicoli con motorizzazione ibrida e carburanti alternativi. Il "NES Light" fa parte del pool di idee per i prossimi anni, con la possibilità di guidare solo per due ore nell'ambito di una gara di quattro ore a un prezzo vantaggioso o di partecipare solo a un numero minore di gare in una classifica separata.

I regolamenti sono stati finalizzati e sono attualmente in fase di discussione con la DMSB.

La nuova serie di gare si concentra anche sui veicoli "piccoli". I nuovi veicoli saranno acquistati attraverso i contatti dell'industria.

Dopo l'incontro online, l'umore variava tra i diversi team. Alcuni hanno trovato interessanti alcuni approcci alla serie di corse, mentre altri team hanno definito l'incontro una perdita di tempo e un dilettantismo.

"Ieri e oggi ho ricevuto richieste di informazioni da parte di clienti esistenti e potenziali che vorrebbero partecipare a gare di durata sulla Nordschleife con PROsport Racing", ha dichiarato Christoph Esser, capo del team PROsport Racing, al media specializzato GT-Place. "Finora ho detto loro che avremmo dovuto aspettare la riunione di oggi pomeriggio prima di prendere qualsiasi decisione. Ma dopo questa riunione, posso solo dire che consiglierei a tutti i miei clienti di non pensare a questa serie. In 50 anni di motorsport, raramente ho visto una presentazione così amatoriale, che lascia ancora più domande senza risposta di quante ce ne fossero prima".

Un altro team GT3 ha lodato il fatto che in futuro verranno assegnati punti anche nella classifica generale. Questo dovrebbe dare alle auto in lotta per la vittoria della gara maggiori possibilità di aggiudicarsi il titolo. Questo è più facile da vendere al grande pubblico che avere una vettura delle classi di auto di serie in competizione per il titolo. Un capo squadra di lunga data ha dichiarato a porte chiuse: "Lo diciamo da molti anni alla VLN, ma non è mai stato cambiato".

Un altro partecipante alla Nürburgring Endurance Series ha aggiunto: "Alla fine, l'incontro è stato un gran parlare senza sostanza. Sono stati affrontati molti punti, ma nulla è stato definito in termini concreti. A due mesi dal probabile inizio della stagione, si tratta di una base molto debole, perché non si può pianificare in questo modo. Non abbiamo bisogno di chiacchiere ora, ma finalmente di fatti come i regolamenti o un calendario vincolante di eventi!".