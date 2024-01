A reunião de arranque levanta mais questões

Na sexta-feira à tarde, a Nürburgring Endurance Series apresentou o conceito da nova série de corridas às equipas e aos participantes numa reunião de arranque. A série será dividida em três divisões para carros de produção, carros melhorados e carros de corrida puro-sangue. Uma estrutura de classes compacta destina-se a garantir uma maior competição dentro de uma classe e entre as diferentes classes e a proporcionar uma competição desportiva emocionante com maior clareza e transparência. A Nürburgring Endurance Series assegura que todos os veículos da NES também podem participar noutras corridas de resistência, como a Nürburgring Endurance Series, sem grandes modificações técnicas. Um sistema de pontos que tem em conta o resultado da classe em função do número de participantes na classe e pontos adicionais para a posição na classificação geral torna a série ainda mais atractiva. Se o resultado do final do ano na respectiva divisão já é fortemente realçado, o vencedor geral receberá uma atenção especial.

A NES também gere a gestão sem papel e, por conseguinte, sustentável de todos os processos, desde o registo e a gestão de documentos até às assinaturas digitais. A plataforma digital onGrid, que está a ser gradualmente expandida, tornará as actividades administrativas muito mais fáceis para todos os participantes, pilotos, equipas e organizadores. A série de corridas está a celebrar-se como inovadora, mas longe disso: a plataforma onGrid já está a ser utilizada num grande número de séries de corridas em toda a Europa.

A sustentabilidade também se reflecte nos incentivos à utilização de veículos com motores híbridos e combustíveis alternativos. O "NES Light" faz parte do conjunto de ideias para os próximos anos, com a opção de conduzir apenas duas horas no âmbito de uma corrida de quatro horas a um preço favorável ou de participar apenas num número mais reduzido de corridas numa classificação separada.

Os regulamentos foram finalizados e estão atualmente a ser discutidos com a DMSB.

A nova série de corridas está também a centrar-se nos veículos "pequenos". Os novos veículos devem ser adquiridos através de contactos da indústria.

Saiba mais sobre a reunião de arranque aqui.

Após a reunião em linha, o estado de espírito variou entre as diferentes equipas. Algumas consideraram interessantes certas abordagens à série de corridas, enquanto outras equipas classificaram a reunião como uma perda de tempo e um amadorismo.

"Ontem e hoje, recebi pedidos de informação de clientes existentes e potenciais novos clientes que gostariam de conduzir corridas de resistência em Nordschleife com a PROsport Racing", disse o chefe de equipa da PROsport Racing, Christoph Esser, ao meio especializado GT-Place. "Até agora, disse-lhes que devíamos esperar pela reunião desta tarde antes de tomarmos qualquer decisão. Mas depois desta reunião, só posso dizer que aconselho todos os meus clientes a não pensarem duas vezes nesta série. Em 50 anos de desportos motorizados, raramente vi uma apresentação tão amadora que deixa ainda mais perguntas por responder do que as que existiam antes."

Outra equipa de GT3 elogiou o facto de, no futuro, também serem atribuídos pontos na classificação geral. Isto deve dar aos carros que lutam pela vitória na corrida uma melhor hipótese de ganhar o título. Isto é mais fácil de vender ao público em geral do que ter um carro das classes de carros de produção a competir pelo título. Um chefe de equipa de longa data disse à porta fechada: "Há muitos anos que dizemos isto no VLN, mas nunca foi alterado".

Outro participante na Série de Resistência de Nürburgring acrescentou: "No final, a reunião foi um monte de conversa sem substância. Foram abordados muitos pontos, mas nada foi definido em termos concretos. A cerca de dois meses do provável início da época, esta é uma base muito instável, pois não podemos planear assim. Agora não precisamos de conversas, precisamos finalmente de factos, como os regulamentos ou um calendário de eventos vinculativo!"