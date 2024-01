Le Speedway des Nations : Les participants et les dates

Manchester accueillera le speedway des nations et celui des moins de 21 ans, l'Allemagne sera présente dans les deux compétitions. Dans la course des juniors, le programme sera titanesque avec 28 heats.

En 2023, le Speedway des Nations a été mis en pause au profit de la Coupe du monde. Cette année, les Nations se dérouleront à Manchester avec un total de quatre courses en quelques jours. L'Allemagne sera présente et constituera une équipe aussi bien pour le Speedway des Nations, auquel participeront 15 pays au total, que pour le SoN2, la compétition des moins de 21 ans avec huit équipes.

Lors du Speedway des Nations, l'Allemagne devra d'abord faire ses preuves en demi-finale pour accéder à la finale, ce qui, selon le chef d'équipe Sascha Dörner, est son objectif.

Avec Norick Blödorn, l'Allemagne compte dans son équipe un pilote qui est chez lui sur le circuit de Manchester, dans la ligue britannique. "Je pense que c'est un avantage pour moi d'être à domicile, car j'y suis chaque semaine au stade et je connais les gens et les champions de la piste. J'y fais plus de 20 courses par an", explique le Nordiste.

"Norick est un joueur d'équipe, il va montrer au reste de l'équipe les trucs et astuces de la piste", a ajouté Dörner.

Dans des circonstances normales, Blödorn participera à la compétition des moins de 21 ans en plus des courses de la nation et doit se préparer à une longue journée de course avec un total de 28 manches, puisque huit nations y participent.

"Nous avons examiné toutes les options. Comme il s'agit d'une épreuve U21, les coureurs SoN2 représentent l'avenir de notre sport. Ainsi, nous avons pensé que la bonne décision était de trouver un moyen de permettre à chaque équipe de participer à la course et d'offrir à ces pilotes la précieuse expérience d'un championnat du monde de speedway", a déclaré le directeur de course René Schäfer. "Il n'y aura pas de demi-finale ou de finale pour déterminer le vainqueur. Chaque équipe affrontera les sept autres nations et celle qui obtiendra le plus de points sera finalement championne du monde des moins de 21 ans".

Les nations présentes à Manchester :



Speedway des nations : Australie, Grande-Bretagne, Suède, Danemark, République tchèque, Pologne, Finlande, France, Allemagne, États-Unis, Slovénie, Norvège, Ukraine, Italie, Lettonie.



Speedway des Nations 2 : Pologne, Danemark, Lettonie, Australie, Allemagne, République tchèque, Suède, Grande-Bretagne

Dates du Speedway des Nations 2024 :

9 juillet - Speedway des Nations, demi-finale 1

10 juillet - Speedway des Nations, demi-finale 2



12 juillet - Speedway des Nations 2, Finale

13 juillet - Speedway des Nations, finale