Speedway delle Nazioni: I partecipanti e le date

Nel 2023, lo Speedway delle Nazioni è stato messo in pausa a favore della Coppa del Mondo; quest'anno, le Nazioni si terranno a Manchester con un totale di quattro gare in pochi giorni. La Germania parteciperà sia allo Speedway delle Nazioni, a cui parteciperanno in totale 15 Paesi, sia al SoN2, la competizione U21 con otto squadre, e schiererà una squadra.

Nello Speedway delle Nazioni, la Germania dovrà prima dimostrare di essere all'altezza delle semifinali per poter raggiungere la finale, che è l'obiettivo secondo il capo squadra Sascha Dörner.

Con Norick Blödorn, la Germania ha in squadra un pilota che è di casa nel campionato britannico sulla pista di Manchester. "Penso che sia un vantaggio per me, visto che sono allo stadio ogni settimana e conosco la gente e i campioni della pista. Corro lì più di 20 volte all'anno", afferma il nord-tedesco.

"Norick è un giocatore di squadra, mostrerà al resto della squadra i trucchi della pista", ha aggiunto Dörner.

In circostanze normali, Blödorn parteciperà anche alla competizione U21 oltre alle gare per Nazioni e dovrà prepararsi a una lunga giornata di gare con un totale di 28 manches, dato che vi partecipano otto nazioni.

"Abbiamo valutato tutte le opzioni. Trattandosi di un evento U21, i corridori SoN2 sono il futuro del nostro sport. Abbiamo quindi pensato che fosse la decisione giusta trovare un modo per permettere a tutte le squadre di partecipare alla gara e offrire a questi piloti la preziosa esperienza di un Campionato del Mondo di Speedway", ha dichiarato il direttore di gara René Schäfer. "Non ci saranno semifinali o finali per determinare il vincitore. Ogni squadra gareggerà contro le altre sette nazioni e quella che otterrà il punteggio più alto sarà alla fine il Campione del Mondo U21".

Le nazioni presenti a Manchester:



Speedway of Nations: Australia, Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Polonia, Finlandia, Francia, Germania, USA, Slovenia, Norvegia, Ucraina, Italia, Lettonia.



Speedway delle Nazioni 2: Polonia, Danimarca, Lettonia, Australia, Germania, Repubblica Ceca, Svezia, Gran Bretagna.

Date dello Speedway delle Nazioni 2024:

9 luglio - Speedway delle Nazioni, Semifinale 1

10 luglio - Speedway delle Nazioni, semifinale 2



12 luglio - Speedway delle Nazioni 2, finale

13 luglio - Speedway delle Nazioni, finale