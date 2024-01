Speedway das Nações: Os participantes e as datas

O Speedway das Nações e os pilotos sub-21 realizar-se-ão em Manchester, com a Alemanha a participar em ambas as competições. A prova de juniores terá um programa gigantesco com 28 mangas.

Em 2023, o Speedway das Nações foi interrompido a favor do Campeonato do Mundo; este ano, o Nações terá lugar em Manchester, com um total de quatro provas em poucos dias. A Alemanha participará tanto no Speedway das Nações, no qual participarão um total de 15 países, como no SoN2, a competição de sub-21 com oito equipas, e terá uma equipa.

No Speedway das Nações, a Alemanha terá primeiro de provar o seu valor nas meias-finais para poder chegar à final, o que é o objetivo, segundo o chefe de equipa Sascha Dörner.

Com Norick Blödorn, a Alemanha tem na equipa um piloto que se sente em casa na liga britânica, na pista de Manchester. "Penso que é uma vantagem para mim, uma vez que estou no estádio todas as semanas e conheço as pessoas e os campeões de pista. Corro lá mais de 20 vezes por ano", diz o norte-alemão.

"Norick é um jogador de equipa e vai mostrar ao resto da equipa os truques da pista", acrescentou Dörner.

Em circunstâncias normais, Blödorn vai também participar na competição Sub-21, para além das corridas das Nações, e terá de estar preparado para um longo dia de corridas, com um total de 28 mangas, uma vez que participam oito nações.

"Analisámos todas as opções. Como se trata de uma prova de Sub-21, os cavaleiros SoN2 são o futuro do nosso desporto. Por isso, pensámos que era a decisão certa encontrar uma forma de permitir que todas as equipas participassem na corrida e oferecer a estes pilotos a valiosa experiência de um Campeonato do Mundo de Speedway", afirmou o Diretor de Prova René Schäfer. "Não haverá meias-finais ou finais para determinar o vencedor. Cada equipa irá competir contra as outras sete nações e a que tiver a pontuação mais elevada será a Campeã do Mundo Sub-21 no final."

As nações em Manchester:



Speedway of Nations: Austrália, Grã-Bretanha, Suécia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Finlândia, França, Alemanha, EUA, Eslovénia, Noruega, Ucrânia, Itália, Letónia



Speedway of Nations 2: Polónia, Dinamarca, Letónia, Austrália, Alemanha, República Checa, Suécia, Grã-Bretanha

Datas do Speedway of Nations 2024:

9 de julho - Speedway of Nations, Semifinal 1

10 de julho - Speedway das Nações, meia-final 2



12 de julho - Speedway das Nações 2, Final

13 de julho - Speedway das Nações, final