Équipes nationales : le camp d'entraînement à Lonigo est annulé

Les managers de l'équipe Mathias Bartz et Sascha Dörner avaient l'intention de rassembler leurs coureurs cadres tôt dans l'année pour un camp d'entraînement à Lonigo en Italie. Ils ont dû annuler ce projet à la dernière minute.

"Les fortes pluies de la semaine précédente ont tellement détrempé la piste qu'il n'est pas possible de garantir la sécurité des courses. En accord avec les responsables sur place, nous devons annuler l'entraînement", a expliqué le manager de l'équipe Sascha Dörner.

Et Dörner de poursuivre : "Je suis sur la piste depuis deux jours et la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Martin Smolinski s'est également déjà rendu sur place avec moi et a donné son avis en tant qu'actif. Nous avons pris cette décision ensemble avec le directeur sportif du MC Lonigo". Dörner et Smolinski ont déjà séjourné en Italie avec un groupe de jeunes coureurs du MSC Abensberg et souhaitaient ensuite poursuivre avec le camp d'entraînement de l'équipe nationale.

Les managers de l'équipe, Sascha Dörner et Mathias Bartz, avaient établi un programme de quatre jours et souhaitaient rassembler les coureurs du cadre et les préparer aux tâches à venir de la saison 2024. Un programme de quatre jours au total était prévu, au cours duquel l'accent aurait été mis sur la course en couple, car avec le Speedway des Nations, le Speedway des Nations 2 et le Championnat d'Europe de Speedway en couple, de nombreuses courses sont disputées en mode couple.

"D'un point de vue sportif, nous allons beaucoup nous entraîner à la conduite en couple, afin de découvrir qui s'harmonise bien sur la piste en vue du Speedway of Nations en juillet à Manchester", a laissé entendre Bartz peu avant le départ prévu. Une course finale contre une sélection italienne aurait alors clôturé le camp d'entraînement dimanche prochain.

On ne sait pas encore dans quelle mesure une date de remplacement pourra être trouvée pour le camp d'entraînement.