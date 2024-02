Squadre nazionali: annullato il ritiro a Lonigo

I team manager Mathias Bartz e Sascha Dörner avevano intenzione di riunire i corridori della loro squadra all'inizio dell'anno per un ritiro a Lonigo, in Italia. Ora hanno dovuto cancellare questo piano con poco preavviso.

"Le forti piogge della settimana precedente hanno ammorbidito la pista a tal punto da non poter garantire una gara sicura. In consultazione con i funzionari locali, abbiamo dovuto cancellare la sessione di allenamento", ha spiegato il team manager Sascha Dörner.

Dörner ha continuato: "Sono stato in pista per due giorni e la situazione non è migliorata. Martin Smolinski è già sul posto con me e ha dato la sua valutazione come pilota attivo. Abbiamo preso questa decisione insieme al direttore sportivo del MC Lonigo". Dörner e Smolinski si trovavano già in Italia con un gruppo di giovani corridori del MSC Abensberg e volevano proseguire il ritiro della squadra nazionale.

I team manager Sascha Dörner e Mathias Bartz avevano messo a punto un programma di quattro giorni per riunire i corridori della squadra e prepararli alle prossime sfide della stagione 2024. Era previsto un programma di quattro giorni in cui l'attenzione si sarebbe concentrata sulle gare a coppie, dato che lo Speedway delle Nazioni, lo Speedway delle Nazioni 2 e il Campionato Europeo a Coppie di Speedway prevedono numerose gare in coppia.

"Da un punto di vista sportivo, ci alleneremo molto in coppia per scoprire chi si armonizza bene in pista in vista dello Speedway delle Nazioni a Manchester in luglio", ha annunciato Bartz poco prima della partenza prevista. Una gara finale contro una selezione italiana avrebbe concluso il ritiro domenica prossima.

La possibilità di trovare una data alternativa per il ritiro è attualmente ancora aperta.