Selecções nacionais: Campo de treino em Lonigo cancelado

O campo de treinos previsto para as equipas nacionais de velocidade em Lonigo não pode realizar-se. O motivo do cancelamento de última hora é o facto de a pista estar demasiado húmida.

Os chefes de equipa Mathias Bartz e Sascha Dörner tinham a intenção de reunir os pilotos do seu plantel no início do ano para um campo de treinos em Lonigo, Itália. Agora tiveram de cancelar este plano a curto prazo.

"A chuva intensa da semana passada amoleceu a pista de tal forma que não é possível garantir uma corrida segura. Em consulta com as autoridades locais, tivemos de cancelar a sessão de treinos", explicou o chefe de equipa Sascha Dörner.

Dörner continuou: "Estive na pista durante dois dias e não melhorou nada. Martin Smolinski já está no local comigo e já fez a sua avaliação como piloto ativo. Tomámos esta decisão em conjunto com o diretor desportivo da MC Lonigo." Dörner e Smolinski já se encontravam em Itália com um grupo de jovens pilotos do MSC Abensberg e pretendiam continuar com o campo de treinos da equipa nacional.

Os chefes de equipa Sascha Dörner e Mathias Bartz elaboraram um programa de quatro dias para reunir os cavaleiros da equipa e prepará-los para os próximos desafios da época de 2024. Foi planeado um programa de quatro dias em que a tónica seria colocada nas corridas de pares, uma vez que o Speedway of Nations, o Speedway of Nations 2 e o Speedway Pairs European Championship significam que muitas corridas serão disputadas em modo de pares.

"Do ponto de vista desportivo, vamos treinar muito em pares para descobrir quem se harmoniza bem na pista, tendo em vista o Speedway das Nações em Manchester, em julho", anunciou Bartz pouco antes da partida prevista. Uma última corrida contra uma seleção italiana encerraria o estágio no próximo domingo.

A possibilidade de encontrar uma data alternativa para o estágio ainda está em aberto.