Christian Engelhart revient dans l'ADAC GT Masters

A l'occasion de l'événement sur le Red Bull Ring, Christian Engelhart fait son retour dans l'ADAC GT Masters et dans l'équipe Joos. Le vice-champion de l'année 2022 pilotera la deuxième voiture de l'écurie Porsche.

Christian Engelhart est de retour dans l'ADAC GT Masters et dans l'équipe Joos. Sur le Red Bull Ring, le champion 2020 et vice-champion 2022 pilotera la deuxième Porsche 911 GT3 R de l'équipe avec le chef d'équipe Michael Joos. Le jeune Finn Gehrsitz et l'as de la Porsche Sven Müller piloteront l'autre voiture.

Sur le Red Bull Ring, l'équipe engage pour la première fois une deuxième voiture dans la "ligue des supercars".

"En tant qu'équipe, nous sommes prêts à franchir cette étape et je suis sûr que nous maîtriserons parfaitement cette double mission", déclare Joos.

"Je suis heureux d'être à nouveau sur le Red Bull Ring avec l'équipe Joos et j'ai hâte de commencer !", a déclaré Engelhart, qui a participé à la première moitié de la saison de DTM pour Toksport WRT et a remporté une course à Oschersleben.

Bien que l'ADAC GT Masters traverse des temps difficiles en 2023, l'écurie Porsche croit en la série GT3 traditionnelle de l'ADAC. Michael Joos conclut : "Nous croyons en l'ADAC GT Masters et voulons donner un signal avec cet engagement. Pour moi personnellement, c'est un défi de me mesurer aux meilleurs pilotes de la série et je m'en réjouis beaucoup".