Christian Engelhart ritorna all'ADAC GT Masters

Christian Engelhart torna all'ADAC GT Masters e al team Joos per l'evento al Red Bull Ring. Il secondo classificato del 2022 guiderà la seconda vettura della squadra Porsche.

Christian Engelhart torna nell'ADAC GT Masters e nel team Joos. Al Red Bull Ring, il campione del 2020 e il secondo classificato del 2022 piloteranno la seconda Porsche 911 GT3 R del team insieme al boss Michael Joos. Il giovane Finn Gehrsitz e l'asso della Porsche Sven Müller guideranno l'altra vettura.

Al Red Bull Ring, il team schiererà per la prima volta una seconda vettura nel "campionato delle supersportive".

"Come squadra siamo pronti a fare questo passo e sono sicuro che riusciremo a padroneggiare perfettamente il doppio ingresso", ha dichiarato Joos.

"Sono felicissimo di tornare al Red Bull Ring con il Team Joos e non vedo l'ora di iniziare!" ha dichiarato Engelhart, che ha disputato la prima metà della stagione DTM per Toksport WRT e ha vinto una gara a Oschersleben.

Sebbene l'ADAC GT Masters stia attraversando momenti difficili nel 2023, la squadra corse Porsche crede nella tradizionale serie GT3 dell'ADAC. Michael Joos conclude: "Crediamo nell'ADAC GT Masters e vogliamo affermarci con questa partecipazione. Per me personalmente è una sfida competere con i migliori piloti della serie e non vedo l'ora di farlo".