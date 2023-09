Christian Engelhart regressa ao ADAC GT Masters

Christian Engelhart está de volta ao ADAC GT Masters e à equipa Joos. No Red Bull Ring, o campeão de 2020 e vice-campeão de 2022 vai pilotar o segundo Porsche 911 GT3 R da equipa, juntamente com o chefe de equipa Michael Joos. O jovem Finn Gehrsitz e o ás da Porsche Sven Müller conduzirão o outro carro.

No Red Bull Ring, a equipa vai colocar pela primeira vez um segundo carro na "liga dos superdesportivos".

"Como equipa, estamos prontos para dar este passo e estou certo de que dominaremos a dupla entrada na perfeição", afirmou Joos.

"Estou encantado por estar de volta ao Red Bull Ring com o Team Joos e mal posso esperar para começar!" disse Engelhart, que disputou a primeira metade da época do DTM pela Toksport WRT e venceu uma corrida em Oschersleben.

Embora o ADAC GT Masters esteja a atravessar tempos difíceis em 2023, a equipa de corrida da Porsche acredita na tradicional série GT3 do ADAC. Michael Joos conclui: "Acreditamos no ADAC GT Masters e queremos fazer uma declaração com esta entrada. Para mim, pessoalmente, é um desafio competir com os melhores pilotos da série e estou realmente ansioso por isso".