Ellis, vainqueur de la course DTM, fête son retour à l'ADAC GT Masters

Philip Ellis prendra le départ de l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring pour la première fois depuis la finale de la saison 2020. Cette année, le pilote officiel de Mercedes-AMG Performance se concentre principalement sur les programmes IMSA WeatherTech SportsCar Championship et GT World Challenge Europe de WINWARD Racing. Il a également pris le départ des 24 heures du Nürburgring pour l'équipe Haupt Racing.

Lors du week-end de course en Styrie, Ellis prendra le départ pour l'équipe Haupt Racing, comme l'a confirmé un porte-parole de l'équipe au magazine spécialisé GT-Place. Avec le Roumain Petru Umbrarescu, il partagera une Mercedes-AMG GT3 de l'équipe d'Hubert Haupt.

Jusqu'à présent, Maximilian Götz et Arjun Maini ont participé chacun à deux week-ends de course avec le pilote d'Europe de l'Est dans l'AMG GT3 blanche. En raison d'un chevauchement de dates avec le GT World Challenge Asia et le DTM, les deux pilotes ne pourront pas prendre le départ de l'étape autrichienne. Lors de la finale de la saison à Hockenheim, Maximilian Götz prendra à nouveau le départ avec Umbrarescu, comme prévu. Info de fond : Bien que Maini soit sur place à Spielberg, le règlement du DTM lui interdit de prendre le départ de l'ADAC GT Masters : les pilotes DTM ne peuvent pas prendre le départ d'une autre série de courses lors d'un week-end de course.

Ellis a pris le départ de l'ADAC GT Masters de 2018 à 2020. Dès sa première participation à une course à Oschersleben en 2018, il a pu fêter sa première victoire en course dans la "ligue des supercars" pour Phoenix Racing au volant d'une Audi.

En 2021, il a également pris le départ en DTM pour l'équipe WINWARD. Lors de la troisième course de la saison sur le Lausitzring, Ellis est devenu le premier vainqueur avec une Mercedes-AMG GT3 dans cette série de courses riche en traditions.