Il vincitore della gara del DTM Ellis festeggia il ritorno all'ADAC GT Masters

Philip Ellis parteciperà all'ADAC GT Masters al Red Bull Ring per la prima volta dal finale di stagione del 2020. Quest'anno il pilota ufficiale di Mercedes-AMG Performance si è concentrato soprattutto sui programmi di WINWARD Racing per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e il GT World Challenge Europe. Ha inoltre partecipato per l'Haupt Racing Team alla 24 ore del Nürburgring.

Nel weekend di gara in Stiria, Ellis sarà al via per l'Haupt Racing Team, come ha confermato un portavoce della squadra alla rivista specializzata GT-Place. Insieme al rumeno Petru Umbrarescu, condividerà la Mercedes-AMG GT3 del team di Hubert Haupt.

Finora, in questa stagione, Maximilian Götz e Arjun Maini hanno guidato due weekend di gara ciascuno con l'europeo dell'Est sulla AMG GT3 bianca. A causa di conflitti di programmazione con il GT World Challenge Asia e il DTM, nessuno dei due potrà partecipare all'appuntamento austriaco. Nel finale di stagione a Hockenheim, Maximilian Götz partirà ancora una volta come da programma con Umbrarescu. Informazioni di base: anche se Maini sarà presente a Spielberg, il regolamento del DTM gli vieta di partecipare all'ADAC GT Masters: i piloti del DTM non possono partecipare a un'altra serie di gare in un weekend di gara.

Ellis ha partecipato all'ADAC GT Masters dal 2018 al 2020. Già alla sua prima partenza a Oschersleben nel 2018, ha festeggiato la sua prima vittoria nel "campionato delle auto supersportive" per Phoenix Racing a bordo di un'Audi.

Nel 2021 ha gareggiato anche nel DTM per il team WINWARD. Al terzo appuntamento della stagione al Lausitzring, Ellis è diventato il primo vincitore con una Mercedes-AMG GT3 in questa serie di gare ricca di tradizione.