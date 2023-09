Ellis, vencedor de uma corrida do DTM, celebra o regresso ao ADAC GT Masters

Philip Ellis vai competir no ADAC GT Masters no Red Bull Ring pela primeira vez desde o final da época de 2020. Este ano, o piloto oficial da Mercedes-AMG Performance concentra-se principalmente nos programas IMSA WeatherTech SportsCar Championship e GT World Challenge Europe da WINWARD Racing. Ele também competiu pela Haupt Racing Team na corrida de 24 horas em Nürburgring.

No fim de semana de corrida na Estíria, Ellis vai começar pela Haupt Racing Team, como confirmou um porta-voz da equipa à revista especializada GT-Place. Juntamente com o romeno Petru Umbrarescu, vai partilhar o Mercedes-AMG GT3 da equipa de Hubert Haupt.

Até agora, nesta época, Maximilian Götz e Arjun Maini conduziram, cada um, dois fins-de-semana de corrida com o europeu de Leste no AMG GT3 branco. Devido a conflitos de calendário com o GT World Challenge Asia e o DTM, nenhum deles poderá competir na ronda austríaca. No final da época, em Hockenheim, Maximilian Götz voltará a arrancar, como previsto, com Umbrarescu. Informação de base: embora Maini esteja presente em Spielberg, os regulamentos do DTM proíbem-no de competir no ADAC GT Masters: os pilotos do DTM não estão autorizados a competir noutra série de corridas num fim de semana de corrida.

Ellis competiu no ADAC GT Masters de 2018 a 2020. Já na sua primeira corrida em Oschersleben, em 2018, celebrou a sua primeira vitória na "liga de super carros desportivos" para a Phoenix Racing num Audi.

Em 2021, também competiu no DTM para a equipa WINWARD. Na terceira ronda da temporada em Lausitzring, Ellis tornou-se o primeiro vencedor com um Mercedes-AMG GT3 na série de corridas rica em tradição.