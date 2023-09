Avec Bruno Spengler : FK Performance fête son retour

FK Performance Motorsport fait son retour dans l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring. Après avoir dû faire l'impasse sur l'épreuve du Sachsenring, l'équipe de Brême verra sa BMW M4 GT3 noire faire son retour dans le peloton de l'ADAC GT Masters sur le circuit de Formule 1 et de MotoGP de Spielberg.

Le champion DTM 2012 et pilote d'usine BMW Bruno Spengler prendra le départ pour l'équipe, pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans allemands et autrichiens. Il partagera la voiture avec le jeune Maxime Oosten, connu entre autres en ADAC GT4 Germany.

Le duo a déjà effectué des tests ensemble avec l'équipe nord-allemande et se connaît donc.

"Nous avons un duo solide avec lequel nous allons prendre le départ. Maxime a déjà remporté avec nous la victoire dans la catégorie SP10 dans le cadre des 24h ADAC TotalEnergies au Nürburgring et nous avons également déjà effectué quelques journées d'essais ensemble avec Bruno. Les deux se sont également bien entendus et nous espérons donc passer un bon week-end ! Bruno est sans aucun doute l'un des pilotes de course les plus expérimentés, ce qui permet à Maxime de s'approprier et de mettre en pratique une grande partie de son savoir-faire. Nous avons appris à le connaître comme quelqu'un de très réceptif et d'intelligent et nous nous réjouissons d'avoir l'occasion de ramener des points à la maison dans l'ADAC GT Masters", a déclaré le chef d'équipe Fabian Finck.