Con Bruno Spengler: FK Performance festeggia il suo ritorno in patria

Dopo che FK Performance Motorsport ha dovuto saltare l'evento ADAC GT Masters al Sachsenring, il team torna a Spielberg. Il campione DTM 2012 Bruno Spengler sarà al via per la squadra.

FK Performance Motorsport torna all'ADAC GT Masters al Red Bull Ring. Dopo che il team di Brema ha dovuto saltare l'evento al Sachsenring, la BMW M4 GT3 nera tornerà a gareggiare nell'ADAC GT Masters sul circuito di Formula 1 e MotoGP di Spielberg.

Il campione DTM 2012 e pilota ufficiale BMW Bruno Spengler gareggerà per il team, per la gioia dei suoi numerosi fan tedeschi e austriaci. Condividerà l'auto con il giovane Maxime Oosten, conosciuto tra l'altro nell'ADAC GT4 Germany.

Il duo ha già effettuato dei test insieme al team della Germania settentrionale e quindi si conosce.

"Abbiamo un duo forte con cui gareggeremo. Maxime ha già conquistato con noi la vittoria nella classe SP10 nella gara ADAC TotalEnergies 24h al Nürburgring e abbiamo anche già completato alcuni giorni di test insieme a Bruno. Entrambi si sono armonizzati bene l'uno con l'altro e quindi speriamo di fare un buon weekend! Bruno è indubbiamente uno dei piloti più esperti, e per questo Maxime può sfruttare molto del suo know-how e metterlo in pratica. Abbiamo imparato a conoscerlo come molto ricettivo e intelligente e non vediamo l'ora di poter portare di nuovo a casa dei punti nell'ADAC GT Masters", ha dichiarato il capo squadra Fabian Finck.