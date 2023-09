Com Bruno Spengler: FK Performance celebra o seu regresso

A FK Performance Motorsport regressa ao ADAC GT Masters no Red Bull Ring. Depois de a equipa de Bremen ter tido de faltar ao evento em Sachsenring, o BMW M4 GT3 preto vai regressar ao campo do ADAC GT Masters no circuito de Fórmula 1 e MotoGP em Spielberg.

O campeão de 2012 do DTM e piloto de fábrica da BMW, Bruno Spengler, vai competir pela equipa, para grande alegria dos seus muitos fãs alemães e austríacos. Partilhará o carro com o jovem Maxime Oosten, conhecido do ADAC GT4 Alemanha, entre outros.

A dupla já testou em conjunto com a equipa do norte da Alemanha e, por isso, conhece-se.

"Temos uma dupla forte com a qual vamos competir. O Maxime já conquistou a vitória na classe SP10 connosco na corrida ADAC TotalEnergies 24h em Nürburgring e também já realizámos alguns dias de testes com o Bruno. Os dois também se harmonizaram bem um com o outro e, por isso, esperamos ter um bom fim de semana! O Bruno é, sem dúvida, um dos pilotos mais experientes e, por isso, o Maxime também pode aproveitar muito do seu know-how e pô-lo em prática. Conhecemo-lo como muito recetivo e inteligente e estamos ansiosos pela oportunidade de voltar a trazer pontos para casa no ADAC GT Masters," diz o chefe de equipa Fabian Finck.