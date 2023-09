Il LIQUI MOLY Team Engstler torna nell'ADAC GT Masters

Dopo aver recentemente saltato le gare dell'ADAC GT Masters al Sachsenring, la squadra di Engstler tornerà al Red Bull Ring nel tradizionale campionato GT3 dell'ADAC, anche se con due nuovi piloti al volante dell'Audi.

Finora, in questa stagione, la vettura numero 7 è stata guidata da Dylan Yip e Kwanda Mokoena.

A guidare la vettura sarà Jonas Karklys, che in precedenza ha guidato per la Juta Racing. Il lituano disputerà la sua prima gara con il team Engstler. Juta Racing non parteciperà alla gara in Stiria dopo aver preso parte alla 24 Ore di Barcellona la settimana precedente con due Audi GT3.

Karklys condividerà la vettura con John Paul Southern Jr. Il ragazzo statunitense farà il suo debutto nell'ADAC GT Masters. Nel 2021, Southern Jr. ha partecipato all'ADAC GT4 Germany e nel 2022 ha corso nel Trofeo DTM. Il ventunenne parteciperà per la prima volta a una gara GT3 a Spielberg, avendo già partecipato a diversi test drive con vetture Lamborghini GT3.