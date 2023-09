LIQUI MOLY Team Engstler de volta ao ADAC GT Masters

O Audi da Engstler regressa ao ADAC GT Masters no Red Bull Ring. Jonas Karklys, da Lituânia, e o jovem norte-americano John Paul Southern Jr. formam uma dupla de pilotos internacionais no Audi.

Depois de a equipa Engstler ter faltado recentemente às corridas do ADAC GT Masters em Sachsenring, a equipa baseada em Allgäu vai regressar ao tradicional campeonato de GT3 do ADAC no Red Bull Ring, embora com dois novos pilotos ao volante do Audi.

Até agora, nesta época, Dylan Yip e Kwanda Mokoena conduziram o carro número 7.

Jonas Karklys, que anteriormente conduziu para a Juta Racing na série de corridas, vai conduzir o carro. O lituano vai disputar a sua primeira corrida com a equipa Engstler. A Juta Racing não vai competir na Estíria depois de a equipa ter participado nas 24 Horas de Barcelona na semana anterior com dois Audi GT3.

Karklys vai partilhar o carro com John Paul Southern Jr. O rapaz dos EUA vai fazer a sua estreia no ADAC GT Masters. Em 2021, Southern Jr. participou no ADAC GT4 Germany e correu no DTM Trophy em 2022. O jovem de 21 anos vai disputar uma corrida de GT3 pela primeira vez em Spielberg, tendo anteriormente competido em vários test drives com carros Lamborghini GT3.