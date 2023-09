Christian Engelhart signe le meilleur temps de la journée au GT Masters

Christian Engelhart a réalisé le meilleur temps de la journée d'entraînement de l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring. La particularité de cette course : Il conduisait une ancienne Porsche 911 GT3 R de la génération 991.2 et non une voiture actuelle.

Lors des deux sessions d'entraînement de l'ADAC GT Masters vendredi, Christian Engelhart (Starnberg/Team Joos by Racemotion) a réalisé le meilleur tour. Avec un temps de 1:29,000 minutes, le champion de la saison 2020 a pris la première place du classement du jour au volant de sa Porsche 911 GT3 R. Le pilote Lamborghini Benjamin Hites (CHL/GRT Grasser-Racing Team) et Ben Green (GBR) dans la BMW de Schubert ont complété le top trois sur le Red Bull Ring autrichien.

C'est par un ciel nuageux et des températures allant jusqu'à 22 degrés Celsius que les pilotes ont entamé le cinquième arrêt de la saison de l'ADAC GT Masters avec leurs supercars Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG et Porsche. A cette occasion, Engelhart a réalisé le tour le plus rapide de la journée sur le circuit de 4,318 kilomètres en Styrie. "Je partage le cockpit avec Michael Joos. Nous formons tous les deux une équipe bien rodée. Je n'ai donc pas eu besoin d'une longue période d'adaptation. C'est génial d'avoir pu démarrer avec le meilleur temps. Le Red Bull Ring est un circuit génial et extrêmement amusant. J'attends avec impatience les deux courses de l'ADAC GT Masters", a déclaré Engelhart.

Le vainqueur du Nürburgring, Hites, a terminé deuxième (+0,196 seconde). Après les deux sessions de 45 minutes, Green a pris la troisième place dans la BMW M4 GT3 la mieux placée (+0,225 seconde). Ralf Aron (EST/Haupt Racing Team) s'est classé quatrième avec sa Mercedes-AMG GT3 (+0,271 seconde). Le pilote BMW Maxime Oosten (FK Performance Motorsport) a pris la cinquième place avec une demi-seconde de retard. Le Néerlandais prendra le départ sur le circuit actuel de Formule 1 en compagnie du champion DTM 2012 Bruno Spengler (CAN).

Résultat des essais 1 (top 10) :

1. Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

2. Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

3. Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

4. Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

5. Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6. Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7. Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

8. Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

9. Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

10. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

Résultat de la formation 2 (Top 10) :

1. Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

2. Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

3. Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

4. Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

5. Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6. Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

7. Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

9. Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

10. Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R