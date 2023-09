Christian Engelhart con il miglior tempo della giornata nel GT Masters

Christian Engelhart (Starnberg/Team Joos by Racemotion) ha fatto registrare il giro più veloce in entrambe le sessioni di prove dell'ADAC GT Masters di venerdì. Con un tempo di 1:29.000 minuti, il campione della stagione 2020 ha conquistato la prima posizione nella classifica di giornata con la sua Porsche 911 GT3 R. Il pilota della Lamborghini Benjamin Hites (CHL/GRT Grasser Racing Team) e Ben Green (GBR) con la Schubert-BMW hanno completato la top three al Red Bull Ring austriaco.

Sotto un cielo nuvoloso e con temperature fino a 22 gradi, i piloti con le loro supersportive di Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG e Porsche hanno dato il via alla quinta tappa della stagione dell'ADAC GT Masters. Engelhart ha realizzato il giro più veloce della giornata sul tracciato di 4,318 chilometri in Stiria. "Condivido l'abitacolo con Michael Joos. Noi due siamo una squadra ben rodata. Per questo non ho avuto bisogno di un lungo periodo di ambientamento. È fantastico essere riuscito a partire con il miglior tempo. Il Red Bull Ring è una pista fantastica ed estremamente divertente. Non vedo l'ora di disputare le due gare dell'ADAC GT Masters", ha dichiarato Engelhart.

Il secondo posto è andato al vincitore del Nürburgring Hites (+0,196 secondi). Il terzo posto è stato conquistato da Green con la BMW M4 GT3 meglio piazzata (+0,225 secondi) dopo le due sessioni di 45 minuti. Il quarto posto è andato a Ralf Aron (EST/Haupt Racing Team) con la sua Mercedes-AMG GT3 (+0,271 secondi). Il quinto posto, a mezzo secondo di distanza, è andato al pilota BMW Maxime Oosten (FK Performance Motorsport). L'olandese sarà al via insieme al campione DTM 2012 Bruno Spengler (CAN) sull'attuale circuito di Formula 1.

Risultato prove 1 (Top 10):

1° Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

2° Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

3° Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

4° Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

5° Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6° Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7° Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

8° Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

9° Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

10° Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

Risultato prove 2 (Top 10):

1° Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

2° Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

3° Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

4° Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

5° Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6° Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

7° Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8° Jonas Karklys/John Paul Southern Jr - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

9° Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

10° Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R