Christian Engelhart com o melhor tempo do dia no GT Masters

Christian Engelhart fez o melhor tempo do dia nos treinos do ADAC GT Masters no Red Bull Ring. O que é especial: Ele conduziu um Porsche 911 GT3 R da geração 991.2 mais antiga e não um carro atual.

Christian Engelhart (Starnberg/Team Joos by Racemotion) estabeleceu a volta mais rápida em ambas as sessões de treinos do ADAC GT Masters na sexta-feira. Com um tempo de 1:29.000 minutos, o campeão da época de 2020 ficou em primeiro lugar na classificação do dia com o seu Porsche 911 GT3 R. O piloto da Lamborghini Benjamin Hites (CHL/GRT Grasser Racing Team) e Ben Green (GBR) no Schubert-BMW completaram os três primeiros no Red Bull Ring austríaco.

Sob um céu nublado e temperaturas de até 22 graus Celsius, os pilotos com os seus superdesportivos da Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG e Porsche deram início à quinta paragem da temporada do ADAC GT Masters. Engelhart conseguiu a volta mais rápida do dia na pista de 4,318 quilómetros na Estíria. "Partilho o cockpit com Michael Joos. Nós os dois somos uma equipa bem ensaiada. É por isso que não precisei de um longo período de adaptação. É ótimo ter conseguido começar com o tempo mais rápido. O Red Bull Ring é uma mega pista e extremamente divertida. Estou realmente ansioso pelas duas corridas do ADAC GT Masters", disse Engelhart.

Em segundo lugar ficou o vencedor de Nürburgring, Hites (+0,196 segundos). O terceiro lugar foi assegurado por Green no BMW M4 GT3 mais bem colocado (+0,225 segundos) após as duas sessões de 45 minutos. O quarto lugar foi para Ralf Aron (EST/Haupt Racing Team) no seu Mercedes-AMG GT3 (+0,271 segundos). O quinto lugar, meio segundo atrás, foi para o piloto da BMW Maxime Oosten (FK Performance Motorsport). O holandês vai começar juntamente com o Campeão do DTM de 2012, Bruno Spengler (CAN), no atual circuito de Fórmula 1.

Resultado do treino 1 (Top 10):

1º Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

2º Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

3º Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

4º Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

5º Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6º Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7º Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

8º Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

9º Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

10º Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

Resultado prática 2 (Top 10):

1º Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

2º Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

3º Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

4º Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

5º Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6º Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

7º Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8º Jonas Karklys/John Paul Southern Jr - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

9º Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

10º Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R