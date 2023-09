ADAC GT Masters: Benjamin Hites na pole position

Depois da chuva que caiu durante a noite de sexta-feira para sábado, a qualificação do ADAC GT Masters teve lugar numa pista molhada. Benjamin Hites lidou melhor com as condições, conquistando a pole.

Após a chuva da noite, a sessão de qualificação do ADAC GT Masters teve lugar numa pista seca. O piloto da Grasser, Benjamin Hites, lidou melhor com as condições difíceis e conquistou a pole position com um tempo de volta de 1:38.616 minutos.

O segundo lugar foi para o suíço Alain Valente. Com o Mercedes da Haupt Racing Team, ficou a 0,318 segundos do melhor tempo.

Michael Joos, com o Porsche mais antigo da geração 991.2, completa os três primeiros.

Resultado (Top 10):

1º Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

2º Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

3º Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

4º Jonas Karklys/John Paul Southern Jr - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3

5º Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6º Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7º Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

8º Finn Gehrsitz/Sven Müller - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

9º Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

10º Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3