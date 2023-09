Viva Austria : Victoire à domicile pour le Grasser Racing Team

L'équipe Grasser Racing a fêté une victoire à domicile lors de la première course de l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring avec Benjamin Hites et Marco Mapelli. Mais les pilotes Lamborghini font toujours l'objet d'une enquête.

Benjamin Hites et Marco Mapelli réduisent l'écart au classement général de l'ADAC GT Masters. Le duo GRT remporte la première course sur le Red Bull Ring et assure ainsi une victoire à domicile à l'équipe Lamborghini. Le duo s'est imposé avec brio depuis la pole position.

Mais les pilotes victorieux font encore l'objet d'une enquête, car Mapelli a continué à rouler lors du changement de pilote alors que sa ceinture n'était pas encore correctement bouclée.

La deuxième place revient aux leaders du classement, Salman Owega et Elias Seppänen, dans la Mercedes Landgraf Motorsport. 1,818 seconde séparait les voitures à la fin de la course.

Après une âpre lutte interne à BMW dans le dernier tour, Maxime Oosten et le champion DTM 2012 Bruno Spengler complètent le podium dans la BMW M4 GT3 FK Performance. Après une disqualification lors des qualifications, le bolide s'est battu pour monter sur le podium depuis la dernière place sur la grille de départ.

La Porsche Team Joos by RACEmotion de Finn Gehrsitz et Sven Müller a subi un revers dans la lutte pour le titre. Gehrsitz a dû abandonner sa voiture après avoir heurté l'arrière de la BMW lors d'un duel avec Eduardo Coseteng et avoir ensuite subi une défaillance de la direction.

Résultat (top 9) :

1. Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

2. Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

3. Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

4. Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5. Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

6. Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7. Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

8. Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

9. Jonas Karklys/John Paul Southern Jr. - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3