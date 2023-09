Viva Austria: vittoria in casa per il Grasser Racing Team

Il Grasser Racing Team ha festeggiato una vittoria in casa con Benjamin Hites e Marco Mapelli nel primo round dell'ADAC GT Masters al Red Bull Ring. Ma è ancora in corso un'indagine contro i piloti della Lamborghini.

Benjamin Hites e Marco Mapelli riducono il distacco nella classifica generale dell'ADAC GT Masters. Il duo GRT vince la prima gara al Red Bull Ring, assicurando una vittoria in casa al team Lamborghini. Il duo ha conquistato la vittoria dalla pole position.

Tuttavia, è ancora in corso un'indagine contro i piloti vincitori, poiché Mapelli ha continuato a guidare quando la cintura di sicurezza non era stata stretta correttamente durante il cambio pilota.

Il secondo posto è andato ai leader del campionato Salman Owega ed Elias Seppänen sulla Mercedes del Landgraf Motorsport. 1,818 secondi separavano le vetture alla fine della gara.

Dopo un'accesa battaglia interna alle BMW nell'ultimo giro, Maxime Oosten e il campione DTM 2012 Bruno Spengler con la BMW M4 GT3 di FK Performance hanno completato le posizioni del podio. Dopo una squalifica in qualifica, il bolide ha lottato per salire sul podio dall'ultimo posto in griglia.

La Porsche del Team Joos by RACEmotion di Finn Gehrsitz e Sven Müller ha subito una battuta d'arresto nella lotta per il titolo. Gehrsitz ha dovuto parcheggiare l'auto dopo aver colpito la parte posteriore della BMW in un duello con Eduardo Coseteng e aver subito un guasto allo sterzo.

Risultato (Top 9):

1° Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

2° Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

3° Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

4° Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5° Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

6° Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7° Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

8° Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

9 Jonas Karklys/John Paul Southern Jr - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3