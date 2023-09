Viva Áustria: Vitória em casa para a Grasser Racing Team

A Grasser Racing Team celebrou uma vitória em casa com Benjamin Hites e Marco Mapelli na primeira ronda do ADAC GT Masters no Red Bull Ring. Mas ainda está a decorrer uma investigação contra os pilotos da Lamborghini.

Benjamin Hites e Marco Mapelli reduzem a diferença na classificação geral do ADAC GT Masters. A dupla do GRT vence a primeira corrida no Red Bull Ring, garantindo uma vitória em casa para a equipa Lamborghini. A dupla obteve uma vitória dominante a partir da pole position.

No entanto, ainda está a decorrer uma investigação contra os pilotos vencedores, uma vez que Mapelli continuou a conduzir quando o cinto de segurança não estava devidamente apertado durante a troca de pilotos.

O segundo lugar foi para os líderes do campeonato Salman Owega e Elias Seppänen no Mercedes da Landgraf Motorsport. 1,818 segundos separavam os carros no final da corrida.

Depois de uma feroz batalha interna entre os BMW na última volta, Maxime Oosten e o campeão do DTM de 2012, Bruno Spengler, no BMW M4 GT3 da FK Performance, completam as posições do pódio. Após uma desqualificação na qualificação, o bólide lutou para subir ao pódio a partir do último lugar da grelha.

O Porsche da Team Joos by RACEmotion de Finn Gehrsitz e Sven Müller sofreu um revés na luta pelo título. Gehrsitz teve de estacionar o carro depois de ter batido na traseira do BMW num duelo com Eduardo Coseteng e de ter sofrido uma falha na direção.

Resultado (Top 9):

1º Benjamin Hites/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

2º Salman Owega/Elias Seppänen - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

3º Maxime Oosten/Bruno Spengler - FK Performance - BMW M4 GT3

4º Eduardo Coseteng/Ben Green - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5º Jannes Fittje/Nico Menzel - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R

6º Alain Valente/Ralf Aron - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7º Michael Joos/Christian Engelhart - Team Joos by RACEmotion - Porsche 911 GT3 R

8º Petru Umbrarescu/Philip Ellis - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

9 Jonas Karklys/John Paul Southern Jr - LIQUI MOLY Team Engstler - Audi R8 LMS GT3