L'équipe Grasser Racing perd la victoire à domicile à Spielberg



Par Jonas Plümer - Traduction automatique de Allemand

ADAC

Comme on gagne, on perd. La Lamborghini Hurácan GT3 du Grasser Racing Team a perdu la victoire à domicile lors de la première course de l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring en raison d'un manque de carburant à la fin de la course.

