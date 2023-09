A Grasser Racing Team perde a vitória em casa em Spielberg

Fácil de chegar, fácil de partir. O Lamborghini Hurácan GT3 da Grasser Racing Team perde a vitória em casa na primeira ronda do ADAC GT Masters no Red Bull Ring porque tinha muito pouco combustível no depósito após o final da corrida.

Benjamin Hites e Marco Mapelli perdem a vitória caseira da Grasser Racing Team na primeira ronda do ADAC GT Masters no Red Bull Ring. No final da noite de sábado, os comissários de pista retiraram o Lamborghini Hurácan GT3 da classificação, no seguimento de um relatório dos comissários técnicos.

A bordo do carro com o número de partida #63 havia menos do que os dois quilogramas de combustível prescritos para a inspeção pós-corrida, mas apenas 1,760 quilogramas. Por esta razão, os comissários tiveram de retirar o carro vencedor da classificação.

A equipa justificou o erro com um cálculo errado do número de voltas. A equipa da Murtal assumiu que a distância da corrida seria uma volta mais curta.

Assim, Mapelli e Hites sofrem um revés na luta pelo título, depois de se terem colocado numa posição promissora com a vitória na corrida anterior.